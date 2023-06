La Cámara de Senadores del Parlamento voto este miércoles a favor del desafuero del senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés, sobre quien recaen ocho denuncias de abuso sexual infantil.

Durante la sesión ordinaria, que contó con la aprobación unánime de los 31 senadores presentes, la presidenta de la Asamblea General y vicepresidente de Uruguay, Beatriz Argimón, procedió a la lectura del documento de solicitud de desafuero y a la votación.

La representante del PN Carmen Asiaín tomo la palabra para leer la solicitud por parte de la Fiscalía uruguaya y remarcar que la misma fue votada por unanimidad por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y reiteró la intención de su partido de colaborar con el caso.

«La Cámara de Senadores y la bancada del Partido Nacional quieren colaborar con la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial y habilitar que se siga investigando», apuntó.

Por su parte, el senador José Carlos Mahía, del Frente Amplio, manifestó que su bancada política votó a favor del desafuero de Penadés, ya que, a su juicio, se trata de «delitos despreciables» de los que se acusa al senador del PN.

«Estamos hablando de una figura de dilatada trayectoria, no es un legislador más del oficialismo. Se trata de uno de los principales representantes del Gobierno».

Asimismo, agregó que «hay elementos de convicción suficientes» para la formación de causa y que la investigación prosiga.

Seguidamente, el senador Adrián Peña, del Partido Colorado (centro-derecha), que conforma la coalición de Gobierno, se sumó a los pedidos de desafuero como representante de su fuerza política.

«Es un momento difícil, por la persona que involucra, por su trayectoria», pero son hechos graves que enmarcan la situación», expresó.

«Hoy llegamos a esta sesión con un texto acordado y votado por unanimidad. Este Senado está demostrando estar a la altura de las circunstancias», continuó.

En tanto, Guillermo Domenech, en representación del partido Cabildo Abierto (derecha) y también integrante de la coalición de Gobierno, señaló que desde su bancada apoyarán el pedido de desafuero «solo porque lo solicitó el mismo involucrado y el PN» a lo que añadió su posición de «desconfianza» hacia la Fiscalía de su país.

«Tenemos nuestras reservas de estar violentado las normas constitucionales vigentes», apuntó y agregó su negación a condenar a Penadés o «quien sea» sin pruebas.

«A mí la Fiscalía General de la Nación no me merece confianza (…). Tenemos una Fiscalía politizada y nos viene un pedido de desafuero incompleto, que no proporciona las pruebas que se deben proporcionar a este cuerpo», enfatizó.

Penadés, investigado por múltiples denuncias de abuso y explotación sexual infantil, comunicó este martes al PN su decisión de renunciar a la fuerza política y a «todas las responsabilidades» por las que fue electo.

En una carta dirigida al presidente del Honorable Directorio del PN, Pablo Iturralde, Penadés informó al partido por el cual fue elegido senador por cinco años (2020-2025) en los comicios de 2019 su decisión «de renunciar como afiliado de dicha colectividad política».

El pasado 29 de marzo una militante del PN acusó de explotación sexual infantil a Penadés, quien en primera instancia negó los hechos y anunció que la denunciaría por difamación.

Según consignó la prensa local, al ser citado a declarar por la fiscal del caso, Alicia Ghione, el legislador admitió haber concurrido a moteles señalados por las víctimas -quienes declararon que recibían un pago a cambio de mantener relaciones sexuales con Penadés- pero indicó que no sabía que eran menores de edad.

«No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito», dijo a la prensa a la salida de la Fiscalía, donde testificó durante una hora y media junto con el profesor de historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezin, acusado de actuar como nexo entre Penadés y los jóvenes.

