La Alcalde Alicia Espíndola leyó parte de la reglamentación de las sesiones y de las atribuciones que tiene el Alcalde, destacando el marco jurídico para su funcionamiento.

En una parte de la lectura, Espíndola hizo alusión a la Ley 19580, sobre violencia hacia la mujer basada en género, «en su artículo 5 establece que una de las tantas formas de violencia hacia la mujer es la violencia política. Describe a la misma como todo acto de persecución, hostigamiento a la mujer candidata o electa, o en ejercicio que restringa el libre ejercicio de las funciones.»

La alcalde aclaró que «quien tiene que manejar las sesiones es el Alcalde, y cuando se le da la palabra a alguien que está en sala se tiene que dirigir hacia mi y yo doy la orden para hablar. No podemos hablar todos juntos. No queremos que pase lo que sucedió en la sesión pasada y tratemos entre todos aportar un granito de arena y trabajar en conjunto. Las cosas se pueden decir pero de otra forma. Lo que sucedió la sesión pasada no puede volver a ocurrir. Somos gente grande. Podemos no estar de acuerdo pero debe existir respeto,»concluyó.

Nadie de los concejales realizó preguntas ni aportó comentarios luego que Espíndola leyera parte del reglamento y la sesión continuó en un buen clima de respeto.