La gestión de las obras en Plaza Saravia parece llamada a convertirse en un nuevo capítulo problemático para el Municipio de Carmelo.

«Cuando hay algún movimiento los políticos aparecen para las fotos, pero ahora no viene ni el loro ¿por qué no se dan una vuelta?, nos llamó un vecino y nos invitó a visitarla. Lo hicimos este mediodía. Mientras nos veían tomando fotos alguno se acercó, «mire, vaya y saque sus propias conclusiones», dijo un señor a modo de reflexión-sentencia, a nuestro medio.

Es que pasan los días y semanas y la obra no se retoma. Una visita por la plaza muestra un panorama preocupante con tierra depositada en más de un lugar que espera ser colocada.

Dulce espera

Richard Saravia, propietario de la empresa adjudicataria puntualizó hoy en la mañana de TQH en Radiolugares que su empresa culminó la primera etapa, con la construcción de caminería y colocación de mobiliario urbano y está a la espera de ser llamada para continuar la misma.

El relleno de tierra no estaba contemplado en el trabajo de la empresa privada, le correspondía al Municipio de Carmelo, asegura Saravia, quien dijo no poder hacer nada en ese sentido hasta que no le llegue la orden.

«Tenemos el contenedor, baño químico, yo estoy a disposición pero me tienen que llamar del Municipio, quiero aclarar que nuestra empresa no paró la obra», subrayó el empresario.

«Teníamos la plaza con sereno, al principio, las 24 horas. Un día sacamos 18 caballos. Pero cuando terminó la primera etapa ya no me correspondía correr con esos gastos. Con los arquitectos le dimos el cierre parcial a la primera parte. Nosotros terminamos el 7 de mayo,» precisa el empresario.

Tienes visitas

Unos días después María de Lima, Coordinadora de Descentralización y Cohesión de OPP junto a la Alcaldesa Alicia Espíndola, y los concejales municipales de Carmelo, visitaron y supervisaron las obras en la Plaza Saravia. Esa fue la última aparición «institucional» del Estado como tal en Plaza Saravia.

Estamos hablando de una obra financiada por el FIGM (Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios), de más de 5 millones de pesos, donde parte de ese dinero ya se invirtió en 2022, para no perderlo, porque no se tuvo en cuenta el factor tiempo y no se llegaban a los plazos legales para iniciar la obra.

Saravia viene esperando la orden de compra desde principios de mayo y maneja información que la misma ya estaría disponible para reiniciar los trabajos.

Hacerse cargo

Mientras tanto el empresario señaló que en el lugar dejó unos 6 metros de pedregullo, le han robado materiales en el contenedor. Es una zona complicada, Saravia ha sido testigo de peleas con machetes.

«Estas cosas siempre pasan, hay que hacerse cargo, la empresa viene cumpliendo, yo estoy esperando la orden para trabajar. Tengo un baño químico en el lugar, contenedor que me costó 1100 dólares. Puse un vallado que ha sido vandalizado y pasan los días y no me llaman. La culpa no es de la empresa«, aclaró y concluyó el empresario.