La Fiscalía citará a declarar en los próximos días al senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés, sobre quien recaen denuncias de abuso sexual infantil desde el pasado mes de marzo.

Según informó este lunes la prensa , la fiscal Alicia Ghione citará a declarar al también presidente del Parlamento del Mercosur en el marco de la investigación sobre abuso y explotación sexual de menores.

Si bien aún no se anunció cuándo será la citación, de acuerdo con las versiones publicadas por medios locales la fecha será comunicada durante esta semana.

Con una nueva denuncia presentada la semana pasada, el caso de Penadés suma un total de siete denunciantes.

A comienzos de mayo Penadés se alejó de la actividad parlamentaria tras solicitar al Senado licencia (vacaciones) «hasta nuevo aviso» y, según consignó el periódico local La diaria, pidió también a la vicepresidenta y presidenta de esa Cámara, Beatriz Argimón, que vote su desafuero en caso de que la Justicia lo pida.

El pasado 29 de marzo una militante del PN acusó de explotación sexual infantil a Penadés, quien negó los hechos y anunció que la denunciaría por difamación.

Posteriormente en una rueda de prensa, el senador dijo estar «impactado» por la acusación hecha por la militante Romina Celeste Papasso, mujer trans que declaró que los hechos sucedieron cuando tenía 13 años y aún no había iniciado su transición.

«Nunca he engañado ni he renegado sobre mi orientación sexual, pero lo que no admito es que por tenerla alguien me pueda acusar de pedófilo», respondió Penadés, quien hasta entonces no había dicho públicamente ser homosexual.

Si bien apuntó que las acusaciones contra su persona tienen el propósito de someterle a «escarnio público», anunció entonces que se encontraba a disposición de la Justicia y que iniciaría acciones legales «contra todos los participantes activos de estas calumnias».

El legislador recibió luego expresiones públicas de apoyo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ambos de su mismo partido.

«Hace 30 años que lo conozco, y a esa persona que denunció por primera vez no la conozco (…) una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ‘yo no fui, yo no hice nada, no es cierto’. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo», aseguró el mandatario en una rueda de prensa.

EFE