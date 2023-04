La Semana de Turismo comenzó el domingo 2 de abril y finalizará el domingo 9 de abril.

Una de las opciones más elegidas para vacacionar en estas fechas son los campamentos. En ellos es muy importante seguir las recomendaciones para prevenir incendios y realizar fogones seguros.

Los ahogamientos, al igual que en verano, representan uno de los riesgos más expandidos y saber nadar o contar con destrezas en el agua, no es suficiente para evitarlos.

El Aedes Aegypti es el mosquito transmisor de las enfermedades Dengue, Zika y Chikungunya, y en este período vacacional es fundamental tomar medidas para prevenir su transmisión.

Finalmente recordamos que en esta semana se realizan un gran número de fiestas donde la concentración masiva de personas también constituye un riesgo.

Incendios

En estas fechas unas de las opciones más elegidas es acampar. En ese contexto el riesgo de ocurrencia de incendios forestales o de campo, fundamentalmente por fogones mal apagados, aumenta.

Como es sabido, la mayor parte de los incendios forestales y de campo (el 98%) son producto de la acción humana. Generalmente, un descuido, una imprudencia al encender fuego y la imposibilidad de control posterior, suelen ser las causas más habituales. Por eso en la prevención de incendios es fundamental el compromiso de la población a través de conductas responsables.

En tal sentido, el Sistema Nacional de Emergencias exhorta a la población a extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones:

¿Cómo podemos contribuir para evitar incendios?

Antes de encender fuego, limpiar bien el lugar en un radio de por lo menos 5 metros quitando especialmente hojarasca, pinocha y todo material combustible.

Rodear siempre el fuego con piedras, ladrillos o similares en un radio de 1 metro.

Nunca dejar el fuego sin vigilancia.

Al retirarse del lugar apagarlo completamente asegurándose de que haya quedado totalmente extinguido.

No arrojar colillas encendidas o cualquier otro elemento encendido desde los vehículos.

¿Cómo ayudar si vemos que se inicia un incendio forestal o de campo?

Dar aviso de inmediato a las autoridades a través del 9-1-1.

Alertar a los vecinos y trabajar en forma conjunta con ellos.

Para evitar el avance de las llamas, limpiar el área de elementos combustibles hasta que llegue la respuesta de bomberos.

¿Qué hacer si el fuego es dentro de la vivienda?

Llamar al 9-1-1 y cortar el suministro eléctrico y de gas.

No perder tiempo intentando recuperar objetos.

Evacuar manteniendo la calma.

Si es en un edificio, usar escaleras libres de humo y nunca el ascensor.

Ahogamientos

Si estas vacaciones el disfrute va a ser en zonas costeras, el Sinae exhorta a continuar reflexionando sobre conductas responsables para disminuir los siniestros en el agua. La mayor parte de los ahogamientos (el 94%) ocurre en zonas no habilitadas para baños y donde no hay presencia de guardavidas. En ese sentido, se recuerda: “playa con guardavidas, playa segura”.

Según la OMS, los ahogamientos son evitables y el tema es un asunto de salud pública común a todos los países. La principal causa de los siniestros de esta naturaleza, es sobreestimar las posibilidades propias y subestimar las condiciones del entorno en el momento de tomar un baño.

El mayor porcentaje de ahogamientos en nuestro país se registra entre adultos mayores de 44 años, seguido por adolescentes y jóvenes (40%). En todos los casos, prevalece la cifra de hombres sobre la de mujeres (70% hombres, 30% mujeres).

Además de los guardavidas, la Armada Nacional (a través de personal de Prefectura) es otro de los actores fundamentales para el rescate en diferente tipo de embarcaciones y para salvaguardar la vida de las personas. Las tareas se complementan con la labor de los marineros de playa que realizan patrullajes permanentes en camionetas, motociclos, bicicletas y a pie.

En caso de elegir pasar las vacaciones en zonas costeras, el Sistema Nacional de Emergencias exhorta a la población a extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones:

Elegir zonas habilitadas para baños. Éstas son las que tienen puesto de guardavidas.

Si hay viento fuerte, no jugar con inflables en el agua. En situaciones normales, si el inflable se fuera mar adentro, nunca ir detrás para recuperarlo.

Si no se conoce el lugar, chequear previamente la profundidad con los pies. Entrar al agua con la cabeza hacia adelante, nunca “de cabeza”.

El banderín rojo en la orilla identifica corrientes de retorno. Se genera un canal en la arena por el pasaje de agua y arrastra hacia adentro.

Los niños y las niñas son responsabilidad de la persona adulta a cargo. La vigilancia deberá ser atenta, lo adecuado será mantenerlos a su alcance. Que sepan nadar, no elimina riesgos.

En caso de ver a una persona en peligro:

Comenzar la cadena de supervivencia. El primer eslabón es informar que alguien está en situación de peligro. Seguidamente no meternos en el agua y dejar esa tarea a los profesionales. Por último, si tenemos algún inflable, cuerdas o ramas, intentar alcanzársela a quien esté en una situación comprometida.

En caso de estar en peligro:

Si es arrastrado/a por una corriente, mantener la calma e intentar flotar. Nunca nadar contra corriente sino en paralelo hacia la costa o flotar para esperar ayuda manteniendo el brazo en alto como señal de auxilio.

Significado de las banderas en la playa

Verde: habilitada para baños

Amarilla: precaución

Roja: No habilitada para baños

Negra: Tormenta eléctrica

Banderín rojo: Escollos submarinos o corriente de retorno

Verde con cruz roja: Riesgo sanitario

Aedes Aegypti, Dengue, Zika y Chikungunya

El Aedes Aegypti es un mosquito de color oscuro, con marcas blancas y patas listadas, responsable de trasmitir el virus de Zika, del Dengue y de Chikunguña. El mosquito pica durante el día, en particular al amanecer y al atardecer. La combinación de lluvia y calor favorece el desarrollo del vector, que se cría en recipientes con agua limpia y paredes rígidas. Es por eso que se insiste en la necesidad de una adecuada revisión en el hogar de macetas, floreros, platos, vasos, llantas, etc.

Para contribuir a evitar que circulen los virus que transmite el mosquito, desde el Sinae recordamos algunas medidas de prevención:

No acumular agua en recipientes

El mosquito Aedes aegypti se reproduce rápidamente en recipientes de paredes lisas donde hay agua estancada. Para evitar su propagación se recomienda tapar tanques, limpiar desagües, recipientes de agua para animales, platos de macetas, neumáticos en desuso y cualquier artículo doméstico donde pueda estancarse agua limpia.

Uso de repelentes

Se recomienda el uso de repelentes fundamentalmente en las primeras horas de la mañana y a última hora de la tarde.

Colocar mosquiteros

Los mosquiteros en ventanas y puertas, son efectivos para evitar el ingreso del insecto a la vivienda.

Cubrir el cuerpo con vestimenta clara

Se recomienda el uso de ropa de colores claros y de manga larga, pantalones y sombreros si se está al aire libre y en horarios como el amanecer y atardecer.

Aplicar insecticidas

Esto es muy efectivo para repeler a los insectos y evitar las picaduras. El uso de spray en las habitaciones de las viviendas es muy útil en los horarios de mayor actividad del mosquito.

Concentración masiva de personas

Durante esta semana, tienen lugar en distintos puntos del país múltiples actividades de gran convocatoria. La aglomeración de personas supone riesgos, ya sea por el comportamiento de la multitud o por las consecuencias de cualquier tipo de accidente que se produzca durante un evento masivo.

En caso de asistir a una actividad de estas características, se recomienda:

Informar a familiares o personas allegadas dónde se va a asistir.

Ir hidratado/a y bien alimentado/a. Llevar agua en envase plástico.

Usar ropa cómoda y acorde al estado del tiempo. Preferentemente usar calzado cerrado.

Portar documentos de identidad.

Si se concurre en grupo, acordar un lugar de encuentro dentro del recinto y fuera de él.

En caso de asistir con menores, no separarse de ellos bajo ninguna circunstancia.

Al llegar al lugar, chequear puertas de emergencias o vías de evacuación.

Una vez finalizado el evento, abandonar el reciento en forma ordenada, siguiendo las señales y las indicaciones del personal de seguridad.

En caso de una evacuación de emergencia, dirigirse con calma a la salida más próxima sin retroceder, empujar, correr o gritar, cumpliendo con las directrices de los Servicios de Emergencia.