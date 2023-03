PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia, invita a presenciar las dos jornadas que la Vuelta Ciclista del Uruguay, en su Edición N° 78, tendrá en Colonia del Sacramento.

El jueves 30, desde la hora 18:00, se disputará el Prólogo (Prueba contrarreloj), en la Rambla de las Américas, partiendo desde la Plaza de Toros, Av. Mihanovich Rambla de las Américas hasta rotonda de calle Zorrilla de San Martín, regreso por Rambla, calle Juan Manuel Caballero con llegada a Plaza de Toros.

El viernes 31, se largará la primera etapa desde la Plaza de Toros, a la hora 07:30, a tren controlado, Av. Mihanovich tomando por Rambla de las Américas, Av. González Moreno, Av. Batlle y Ordoñez, siguiendo por Ruta 1.

No estacionamiento y circulación de vehículos

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Tránsito y Transporte solicita a vecinos que habitan sobre Rambla Costanera, desde Zorrilla de San Martín hasta la Plaza de Toros, incluyendo Av. Mihanovich y Caballero, NO ESTACIONAR en ambos sentidos sobre las mismas, a partir de las 12 horas del día jueves 30 de Marzo hasta la finalización del evento (22:00 horas aproximadamente), ya que ese será el trayecto de la prueba contrarreloj por lo que se solicita el retiro y la no circulación de vehículos.

