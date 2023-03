La Intendencia de Colonia, realiza un llamado abierto para cubrir en el Departamento de Obras:

3 cargos de maquinistas de 1ª AdE 3 para Motoniveladora, 1 para Colonia, 1 para zona Este y 1 para Ombúes de Lavalle, Miguelete y Florencio Sánchez.

2 cargos de Maquinista de 1ª AdE 3 para Retroexcavadora, 1 para Colonia y 1 para zona este.

1 cargo de Maquinista de 1ª AdE 3 para bulldozer para Colonia

3 cargos de choferes de 1ª Ad7 para Colonia

Los requisitos para inscribirse son los siguientes:

Cédula de Identidad

Credencial Cívica

Edad preferentemente no mayor de 40 años

Deberán se residentes en las ciudades a donde se refiere el llamado

Certificado de antecedentes judiciales

Jura de la bandera

Constancia de domicilio expedida por Seccional de Policía correspondiente, factura de (OSE, ANTEL, UTE, etc.)

EXCLUYENTE: no serán inscriptos residentes que no cumplan específicamente con lo establecido en las distintas zonas.

Carné de salud vigente

Certificado médico que conste aptitud para desempeñar tareas a desarrollar

Experiencia mayor a 2 años en operación de la máquina específica a la que aspira ocupar el cargo

Para los cargos de maquinistas, acreditación documental comprobada de dicha experiencia con listado de empresas u organismos en los cuales fue contratado

Para los cargos de choferes, constar con licencia de conductor categoría «D»

El período de inscripción será del 7 de marzo al 14 de abril del corriente año, en el Departamento General de Obras, sito en calle Rivadavia y calle interna anexo a Palacio, en el horario de 12:15 a 17:00.