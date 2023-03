PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Minutos después de la entrega de datos sobre la Rendición de Cuentas, donde se presentó informe de diciembre del 2021 a octubre de 2022, Carmelo Portal consultó a cada uno de los concejales y Alcalde los motivos por los que no se cerró el año a diciembre de 2022.

Concejales no entendieron la falta de datos de dos meses

Consultado el Concejal Martín Manitto (PN) respondió que no entendió por qué no se dieron esos datos. «Lo que supe fue que parece que no dio el tiempo de tener listo el mes de noviembre. Pero eso realmente lo tendrías que consultar con la alcalde,» sugirió.

El Concejal Rodrigo Cóccaro comentó: «yo pregunté lo mismo y no entendí por qué», confesó.

«La verdad de la gestión la tendremos con los datos que faltan de noviembre y diciembre «

Consultado el Concejal Juan José Miguelena (FA) adelantó que «esa pregunta tiene un millón de respuestas y las deben dar quienes hicieron el trabajo. No se hace la rendición hasta el 31 de diciembre y así se deja una ventana, porque los literales b,c y d son certificados con el respaldo de la obra y si no está ese dinero se pierde. Pero es lo que supongo, cuando tengamos los dos meses que faltan tendremos la realidad de la gestión. Hay números que no cierran,» comentó.

«Escuché a un concejal del Partido Nacional decir en los medios que el 99% de los proyectos elevados a OPP habían tenido un 99% de cumplimiento. Esto no me cierra por ningún lado«, concluyó Miguelena.

La respuesta de la Alcalde

Consultada por Carmelo Portal la Alcalde Alicia Espíndola (PN) dijo que el motivo fue que «no se llegó con los mensuales». Recordó que el Municipio de Carmelo tiene que hacer todo el trabajo de Registro Civil «y son los mismos funcionarios, y eso que colaboraron trabajando en el feriado de carnaval», agregó.

Espíndola explicó que » se tiene que hacer la mensual y después desglosar por rubros o destino. Lo mensual está todo junto, después se tiene que dividir» explicó.

La alcalde sugirió que en el mes de agosto se podría hacer otra rendición «para achicar el año.»

Previo a la entrega de la Rendición de Cuentas, Alicia Espíndola había explicado el año pasado que no se tomaría licencia en enero para trabajar ese mes exclusivamente en preparar estos documentos. En aquella oportunidad se había dicho que la rendición sería presentada en el mes de febrero.

Finalmente se derivó la Rendición de Cuentas al primer día de marzo, para el día después la alcalde tomarse la licencia postergada.