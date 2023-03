Un día nos llamó Alejandra Raton Dominguez, nos dijo que era la DT en Hockey del Urunday Universitario, y nos habló que en nuestra ciudad vivía Lucía Ciapessoni, que estaba entrenando en su club. Destacó las cualidades de Lucía, el gran futuro que tiene como jugadora, pero se detuvo en reconocer su esfuerzo y el de la familia, el acompañamiento, todo lo que no se ve y es muy importante cuando un deportista debe viajar para consolidar su formación. Nos dio el teléfono de su familia y una mañana hablamos con ella en Radiolugares. Esta es parte de la entrevista.

¿Cómo te iniciaste en el hockey?

Porque comenzó una propuesta en el Rowing. Una amiga me invitó. Esto sucedió hace dos años, en febrero de 2021.

¿Y cómo fue la experiencia al principio?

Me empezó a gustar. Yo hacía patín, las dos cosas no podía hacer, me quedé con el hockey porque me encantó.

¿El hockey es parecido al fútbol?

Un poco, hay penales como el fútbol, hay penales australianos. Yo por ejemplo juego como delantera.

¿Cómo llegaste a Montevideo?

Por mi profesora, me contó que había una Clínica y fui. Luego me vio Alejandra, le escribió a mamá y entonces empecé a entrenar todas las semanas en Urunday Universitario.

¿Te acompañan tus padres a los entrenamientos?

Sí, y me encanta. A veces mis amigas. Siempre invito a todo el mundo a ir. Y estoy muy agradecida con Alejandra por darme una oportunidad.

¿Cómo es un día de entrenamiento?

Hacemos circuito, calentamos, vamos con la sub-16 y jugamos partidos. Luego entreno con las más grandes, de la Liga Universitaria, con ellas es más movido. Corremos como 25 minutos, luego jugamos, hacemos algún juego con bocha y palo

¿Has jugado algún partido?

El año pasado jugué uno. En marzo empieza el campeonato.

¿Es peligroso el juego?

Un poco, yo he recibido algún bochazo en los ojos. Tenemos un protector bucal y canilleras como en el fútbol. Para los corners cortos las defensas se ponen máscaras.

¿En qué tiempo se desarrolla el juego?

En cuatro tiempos de 15 minutos.

¿Hay un estilo para tomar el palo?

Y sí, con una mano arriba y otra mano abajo. Es mejor usarlo con las dos manos pero se puede usar con una mano. Cuando vas corriendo o querés agarrar una bocha que esta lejos lo haces con una mano.

¿Cómo esta el hockey carmelitano?

Ahora hay mucha más gente jugando. Hay dos cuadros, uno el del Rowing y otro el de la Plaza de Deportes.

¿Cuál es tu sueño?

Jugar en las cimarronas, la selección uruguaya. Es difícil de llegar, pero si te gusta y con esfuerzo capaz que puedo.