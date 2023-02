Por Víctor Martí

El internacional uruguayo Ronald Araujo (Rivera, 1999) todavía recuerda con tristeza su paso por el Mundial de Catar, en el que se quedó sin debutar con la selección charrúa al no estar todavía recuperado de la lesión muscular que le obligó a pasar por el quirófano pocas semanas antes del inicio de la cita mundialista.

En una entrevista concedida a EFE en la ciudad deportiva del FC Barcelona, su actual club, el defensa reconoce que lo pasó «muy mal» después de no jugar la Copa del Mundo, pero prefiere pensar en el futuro que le espera al combinado celeste con su generación y los futbolistas que quedaron subcampeones del último Sudamericano sub-20.

«No poder jugar el Mundial me puso muy triste, pasé momentos muy duros porque era lo que más quería. Quería estar ahí, con mi selección, jugar un Mundial con mi país. Me dolió bastante no debutar, estuve muy mal después del Mundial», revela.

Araujo partía como uno de los fijos de la zaga en el Campeonato del Mundo de la FIFA, pero una inoportuna lesión en el tendón del aductor largo del muslo derecho, en un amistoso contra Irán el pasado 23 de septiembre, complicó su participación en Catar.

A finales de septiembre fue operado en Finlandia y, pese a que su presencia en la lista de convocados de Uruguay estaba prácticamente descartada, finalmente se sumó a la expedición.

«Le metí muy duro para poder estar y la lista era de 26 jugadores. Obviamente, si hubiera sido de 23 no habría ido al Mundial. Como fue de 26 tuve la chance de ir», admite Araujo.

Con todo, el central del Barça revela que estuvo cerca de debutar y considera que si su selección se hubiera clasificado para los octavos de final «quizá» habría podido tener protagonismo en el césped.

«No fue muy lindo para mí, porque no jugué y no lo pasé muy bien», lamenta Araujo, quien insiste que le «dolió bastante» no debutar en una Copa del Mundo.

Además, la eliminación del combinado celeste en la fase de grupos, 20 años después, también fue un sinsabor para el futbolista del Barcelona.

Pese a quedarse apeados de los octavos de final, cree Araujo que era «una gran selección» con la mezcla entre jugadores jóvenes, como él o Federico Valverde, y veteranos de la categoría y experiencia de Diego Godín, Luis Suárez y Edison Cavani.

Son precisamente los jugadores de la generación dorada del fútbol uruguayo los que, según el zaguero, están guiando a los jóvenes para liderar la selección charrúa en los próximos años.

«Ya nos toca, estamos en la edad de asumir el rol de liderazgo. Los veteranos nos guían a que empecemos a tomar ese rol de poder liderar y armar nuestro camino en la selección. Me pone muy contento. Además, hay una generación muy buena que viene por detrás», reflexiona.

Para Araujo, con vistas al próximo Mundial, que en 2026 se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, su generación y la de los futbolistas que han brillado en el último Sudamericano tendrán mucho más protagonismo.

«Nuestra generación va a tener mucha experiencia, porque lleva varios años en Europa, y el sub-20 de Uruguay hizo un tremendo Sudamericano. Creo que se puede hacer un gran Mundial», concluye.

EFE

