El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, fue reelecto este jueves para ocupar ese cargo en el período 2023-2027.

El actual mandatario logró los votos necesarios en la segunda vuelta de una elección en la que fue el único candidato, luego de que el otro aspirante al cargo, el actual subsecretario nacional del Deporte, Pablo Ferrari, anunciara un día antes que había sido «bajado» de su candidatura.

En la elección llevada a cabo en el histórico estadio Centenario de Montevideo, Alonso consiguió este jueves 50 votos en una primera vuelta en la que sufragaron 51 de los 76 integrantes del congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Sin embargo, para ganar en esa instancia necesitaba 51 votos a favor y como uno de estos fue en blanco se debió avanzar a una segunda vuelta, en la que la victoria era con mayoría simple.

Allí Alonso consiguió 51 votos y logró la victoria que le permitirá mantenerse en el cargo por otros cuatro años.

Tras conocerse los resultados, el presidente brindó un discurso en el que resaltó que en esta jornada finalizó un ciclo electoral al que calificó como «muy especial» y agrego que seguramente fue «el más intenso» que se recuerde.

«Termina de una manera que creo que es justa con la historia, pero fundamentalmente con el futuro del fútbol uruguayo», puntualizó Alonso.

Asimismo, remarcó que en los últimos cuatro años se mantuvo «cerca» de los diferentes sectores del fútbol local y aseguró que en el próximo período buscará profundizar cambios, seguir creciendo, obtener logros deportivos importantes y «mantener en alto al fútbol uruguayo como el más glorioso del mundo».

Un día antes de las elecciones, Ferrari, quien iba a ser su rival en las urnas, aseguró en una rueda de prensa que había sido «bajado» de su candidatura y apuntó: «Recibí la notificación de la Conmebol en donde me proscribe diciendo que no estoy habilitado. ¿El motivo? Dicen que porque soy funcionario público».

«Quiero remarcar que yo no me bajo de la candidatura, sino que me bajaron. Hasta el último minuto intento jugar el partido», concluyó el subsecretario del Deporte, quien calificó el hecho como «injusto».

EFE

(Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción)