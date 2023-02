Finalmente el organizador de la Fiesta de la Uva entregó las llaves del predio de la Pista Marcelo Bianchi, y el viernes una delegación del Municipio concurrió a inspeccionar la misma.

El grupo de supervisión estuvo integrado por la Alcaldesa Alicia Espíndola y los concejales Martín Manitto, Rodrigo Cóccaro por el Partido Nacional. Por el Frente Amplio participaron Daniel Caraballo y Mario Guaraglia.

La idea es citar a Largher al Municipio de Carmelo para la semana que viene, ya que este viernes se encontraba en Montevideo.

En líneas generales lo que se conoció que quedaron conformes con el estado del predio, «hay unos detalles mínimos que justamente queremos hablarlo, pero nada de importancia para arreglar, la pista quedó bien» señaló el Concejal Cóccaro a nuestro medio.

Dos temas para aclarar

Fuentes del Municipio explicaron que hay dos temas que ameritan tratarlos. Uno el de las llaves del predio y fundamentalmente la entrega que se realizó en dos portones, donde los candados fueron cambiados y los entregados son nuevos.

El otro asunto es conocer los motivos por el cual la Alcaldesa Alicia Espíndola no concurrió a la Fiesta de la Uva, fuentes cercanas a la jerarca señalaron extraoficialmente a nuestro medio, que no habría sido una decisión personal, sino la consecuencia de un entredicho que debería aclararse para que no se repita.