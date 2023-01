Con la coordinación de la Dra. María Alejandra Torres Directora Departamental de Salud de Colonia se conoció este lunes la «Vacunación Pueblo a Pueblo», organizada por el Ministerio de Salud Pública en el departamento de Colonia.

La vacunación será sin agenda previa.

• Se recomienda para personas mayores de 50 años dosis de refuerzo complementario (5°dosis).

• Se recomienda también a aquellas personas que no hayan completado aún el esquema de vacunación COVID-19, que se administren la dosis correspondiente.

• Presentar cédula de identidad.

• No concurrir con síntomas.

• No concurrir estando en cuarentena o aislamiento

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

ZONA ESTE

Viernes 27/01/2023

• Florencio Sánchez, Centro Barrial Los Vascos en José Pedro Varela y 18

de Julio. Horario de 8:30 a 10:00hs

• Barker, Policlínica de ASSE en Ruta 54 Estación AFE. Horario de

10:30hs a 11:30

Martes 31/01/2023

• Cufré, Policlínica de ASSE en Sarandí esquina Jacaranda. Horario de

8:00 a 10:00hs.

• Retiro, Policlínica de ASSE Nueva Helvecia en Chile s/n casi Uruguay.

Horario de 10:30 a 11:30hs

Viernes 03/02/2023

• La Paz, Policlínica de ASSE en Rosa Butlew s/n esquina Artigas. Horario

de 8:00 a 9:00hs

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Martes 07/02/2023

• Fomento, Policlínica de ASSE Luis A. Bonjour en Calle La Capilla.

Horario de 8:00 a 9:30hs.

• Colonia Valdense, Club Esparta en Emilio Barbaroux. Horario de 10:00 a 11:00hs

• Pastoreo, Policlínica de ASSE Rosario Pica palo s/n. Horario de 11:30 a 12:00hs

ZONA OESTE



Viernes 27/01/2023

• Cerro Carmelo, Policlínica Cerro Mevir en Paraje Cerro. Horario de 8:00 a 9:00hs

• Centenario, Centenario de Policlínica COPOBCE en Manuel Belgrano.

Horario de 9:30 a 10:30hs

• Nueva Palmira, Club de Leones en Wilson Ferreira. Horario de 11:00 a 12:00hs.