La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) manifestó que «ni hoy ni nunca se opondrá a que existan fondos para el desarrollo de la industria». Por el contrario, se considera pertinente que los gobiernos promuevan políticas públicas para toda la industria láctea.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En una publicación del Portal del PIT-CNT, Enrique Méndez, dirigente nacional de la FTIL, reveló que de acuerdo a lo manifestado por autoridades de los ministerios de Trabajo (MTSS) y Ganadería (MGAP), el ingreso al Parlamento -con carácter de grave y urgente- de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que se tramitará con las mayorías oficiales y sin escuchar la voz de los verdaderamente involucrados en la industria láctea, como lo son productores y trabajadores.

«Creemos que este no es el camino, que el Poder Ejecutivo se equivoca en forma y contenido y de continuar por esta senda, estará generando un escenario de controversia, enfrentamiento y sin que se aborden los problemas estructurales. En cambio, al parecer y según lo que hasta ahora ha trascendido, se estaría habilitando que las empresas luego de recibir cifras millonarias en dólares, apliquen de manera unilateral e intempestiva, las llamadas ‘reestructuras’ que terminan siendo el pretexto para despedir trabajadores y en muchos casos, aplicar una política de persecución antisindical», informó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Méndez, dijo que la FTIL reclama «ser parte de la discusión de una solución de fondo a la industria láctea y a sus problemas estructurales» y que por tanto, se mantendrán «alerta y expectantes» a lo que sucederá en las próximas horas y no descartan ninguna medida al respecto.

El sindicalista fue categórico al afirmar que la FTIL rechaza «cualquier proyecto de ley que involucre a la industria y que se haga de espalda a las trabajadoras y los trabajadores. Y en este caso, no solo es a espaldas de las y los trabajadores sino que también de las gremiales de productores, es decir, todos los directamente involucrados. En las últimas horas nos hemos comunicado con gremiales de productores que nos manifestaron su descuerdo con el formato de lo que se presentó. Ahora estamos preparando distintas reuniones con quienes están involucrados en la industria láctea y fueron totalmente ignorados a la hora de elaborar el proyecto de ley”.

El dirigente subrayó que existe preocupación «porque se elaboran proyectos de ley que tratan de atender de forma particular los problemas, en lugar de pensar en soluciones estructurales, que piensen con la perspectiva política del Estado en la industria de la leche. A nivel del Poder Ejecutivo se deben atender las dificultades, pero no con proyectos de ley particulares que salvan a los empresarios, mientras que los trabajadores terminan colgados del pincel. Además y esto no parece ser casual en la historia, nos encontramos que los mismos apellidos de empresas fundidas luego aparecen invirtiendo en otros lugares, mientras que las y los trabajadores son los que quedan a la deriva”.

Vía: Portal Pit-Cnt