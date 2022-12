PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El «desarrollo posible» entre Uruguay y Estados Unidos fue destacado este jueves por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien además remarcó la importancia de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas.

«Nosotros necesitamos oportunidades. No estamos pidiendo que nadie nos regale nada. Que nos genere oportunidades de competir igualmente con acceso de mercado con preferencias arancerlarias. Con Estados Unidos tenemos mucho desarrollo posible», aseguró a la prensa tras disertar en un evento organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos.

De acuerdo con esto, Delgado indicó que su país está haciendo todos los procesos para abrirse al mundo y para generar oportunidades comerciales de desarrollo.

En ese sentido, al ser consultado por las declaraciones hechas días atrás por expertos que señalaron que Uruguay debería abandonar las negociaciones que lleva adelante con China para rubricar un Tratado de Libre Comercio, el secretario apuntó que está en contra de esa idea.

«Yo no lo comparto, yo creo que hay que avanzar con todo el que se pueda, teniendo claro que nosotros vamos a promover la flexibilización del Mercosur. Que preferimos avanzar con todo el Mercosur no hay duda, pero si el Mercosur no quiere avanzar hay que generar la flexibilidad para que Uruguay pueda avanzar», dijo.

Finalmente, Delgado remarcó la importancia de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas anunciada meses atrás por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que allí hay una opción de generar oportunidades de comercio.

En noviembre pasado, según el último informe de mensual de Comercio Exterior presentado por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País, Uruguay XXI, la nación norteamericana ocupó el cuatro lugar en la lista de países a los que exporta Uruguay.

Las solicitudes de exportación a ese destino totalizaron 46 millones de dólares y el 56 % de lo exportado fue carne bovina. (EFE)