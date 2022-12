Montevideo, 11 de diciembre de 2022.

COMUNICADO

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay informa a todos los usuarios del espacio aéreo uruguayo y a la población en general que ha tenido que implementar medidas sindicales de no autorización de despegues según el cronograma adjunto.

Desde el año 2019 nos encontramos en conflicto debido a importantes inequidades salariales entre funcionarios que realizamos la misma tarea, las precarias condiciones de trabajo en las torres y centro de control, que han sido observadas por la Inspección del Trabajo en numerosas instancias y donde la Administración ha pagado las multas en la mayoría de los casos sin resolver de fondo la problemática. A su vez, es imperiosa la implementación de una carrera funcional que contemple las especificidades y necesidades de nuestra profesión, jerarquice la planificación y la gestión y priorice el ingreso, capacitación y entrenamiento del personal. Esa carrera en formato de sub-estatuto se encuentra acordada desde 2018 pero aún no ha sido concretada.

Ante la no concurrencia de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y la DINACIA a las últimas convocatorias de la DINATRA a la negociación colectiva, a los efectos de resolver el conflicto que mantenemos con la administración desde hace 3 años, y luego de haber mantenido numerosas reuniones con diferentes actores del gobierno nos vemos obligados a tomar esta decisión.

Exigimos el íntegro cumplimiento por parte de la Administración de la ley 18.508 de negociación colectiva, de los convenios colectivos firmados y que se concrete a la brevedad la presupuestación de 19 compañeros, pendiente desde hace más de un año.

Asimismo reafirmamos nuestro compromiso con nuestra profesión, fundamental para la seguridad operacional de la aviación, y con el servicio que brindamos, público, esencial y que le permite al Estado recaudar millones de dólares al año.

Todas las horas de este comunicado son Locales.

* NO SE PERMITIRÁN VUELOS DE ENTRENAMIENTO DURANTE LOS HORARIOS DE MEDIDAS DE NO DESPEGUES.

* NO SE OTORGARÁN DIRECTOS NI VECTORACIONES EN LA MEDIDA DE QUE NO SE AFECTE LA SEGURIDAD OPERACIONAL.

* QUEDAN EXCLUIDAS DE ESTAS MEDIDAS TODOS LOS VUELOS SANITARIOS, HUMANITARIOS, BÚSQUEDA Y RESCATE, EN EMERGENCIA, VUELOS DE ESTADO (EN TODOS SUS CASOS) Y AFECTADOS POR METEOROLOGÍA ADVERSA.

* ESTAS MEDIDAS EN NINGÚN CASO PONEN EN PELIGRO LA VIDA, LA SEGURIDAD O LA SALUD DE TODA O PARTE DE LA POBLACIÓN, POR TRATARSE DE AERONAVES EN TIERRA.