El caso de los clientes que dicen sentirse «estafados» ante el BROU salió a la luz pública porque 60 de ellos le iniciarán una demanda judicial por haber sufrido operaciones no autorizadas en sus cuentas.

El reclamo alcanza en total el medio millón de dólares y el abogado que representa a los afectados, el Dr. Hoenir Sarthou responsabiliza al banco.

«Hubo deficiencia de los sistemas de seguridad y de la reserva de la información de los ahorristas», dijo Sarthou a El Observador.

El caso palmirense

Gualberto Pizurnia, uno de los clientes del Banco República de Nueva Palmira, afectado, explicó a Carmelo Portal que, los días 21y 22 de noviembre habrían «hackeado » miles de tarjetas Mastercard Recompensa. «Lo digo con certeza porque fui uno de los afectados, le gastaron todo el disponible que tenía en el momento. En mi caso fueron 374 dólares , pero conozco casos de 1578 dólares,» señaló.

Según Pizurnia, «lo más grave es que el Banco (BROU) no da la cara , si obviamente están viendo lo que pasó, pero los estados de cuenta vencen en mi caso hoy, no hay una respuesta certera sobre qué hacer.»

Según nos explicó le habrían aconsejado pagar el mínimo, a lo que argumentó «no me parece que corresponde, como usuario siento una vulnerabilidad terrible, y esto es personal pero me genera mucha desconfianza.»

La estafa

» Hay dos modalidades diferentes de estafas, una a través de retiros de cuentas bancarias y el otro a través de vaciamiento de fondo de tarjetas de crédito», señaló.

«Cuando denuncié lo sucedido y pedí bloquear mi tarjeta, fui al BROU Nueva Palmira a realizar el no reconocimiento de deuda. El argumento que da el banco es que uno entra a un link desconocido, o da números de tarjetas de débito o crédito. Pero yo no di nada, me informo y jamás doy mis datos de tarjetas ¿le parece que hay tantos ignorantes para que saquen plata de nuestras cuentas o hagan compras con tarjetas de créditos?«, se pregunta el cliente del BROU afectado.

Pizurnia sostiene que los funcionarios del Banco República no tienen una respuesta certera, «no hay una resolución de más arriba por llamarlo de alguna manera. Yo me he comunicado telefónica y personalmente y denuncié mis situación, pero no me dan respuestas,» concluyó.

El tema a nivel nacional ha derivado en diversas consideraciones, el banco argumenta que no puede hacerse responsable al no tratarse de un problema de seguridad de su sistema, pero el abogado de los damnificados el dr. Sarthou dijo a El Observador que «al utilizarse para las maniobras cuentas del propio banco, es imposible que el BROU diga que desconoce quién cometió el ilícito o que alegue no tener responsabilidad.»