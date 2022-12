Por Luis F. Nachtigall

Una enorme ola de calor golpea el Cono Sur de América del Sur esta semana. Se registran temperaturas muy altas entre Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

Las máximas en algunas zonas de estos países superan los 40ºC.

¿La ola de calor es peor que la del pasado mes de enero?

De ningún modo. Rio Grande do Sul, parte de Argentina y Uruguay, experimentó una ola de calor de proporciones históricas el verano pasado.

Enero estuvo marcado por un episodio de calor extremo que trajo varios récords y máximos jamás vistos en algunas ciudades de Rio Grande do Sul, Uruguay y Argentina. En esta ola de calor, aunque se esperan temperaturas muy altas, que pueden alcanzar los 40ºC en algunas ciudades, no se prevén calores tan excepcionales como los registrados en enero ni un episodio de calor tan prolongado.

¿Qué zona será la más afectada por la ola de calor?

La respuesta es Argentina. Este miércoles, el país vecino tendrá su cuarto día consecutivo con una temperatura superior a los 40ºC. El domingo, los termómetros marcaron 42,5ºC en Rivadavia. En el segundo, los termómetros marcaron 43,0ºC en Rivadavia, 41,0ºC en Orán y La Rioja, 40,7ºC en Santiago del Estero, 40,5ºC en San Juan y 40,0ºC en Tartagal, Santa Rosa y Las Lomitas. Ayer martes las máximas en Argentina alcanzaron los 43,5ºC en Rivadavia, 42,5ºC en Orán, 42,4ºC en Santiago del Estero, 42,3ºC en La Rioja, 42,2ºC en Tartagal, 42,0ºC en Las Lomitas, 41,3ºC en Villa María del Río Seco, 41,0ºC en Catamarca y Córdoba, 40,6ºC en Laboulaye y 40,5ºC en Chamical.

¿Cuáles serán los peores días de calor?

Depende de la región.

¿El calor muy intenso traerá tormentas eléctricas?

Esta es la previsión de MetSul. Se esperan tormentas debido a las altas temperaturas en los próximos días. Como cuanto más calor, mayor es el potencial de clima severo, existe el riesgo de que algunas tormentas aisladas puedan ser muy fuertes y severas debido al viento y al granizo, incluso con la posibilidad de daños en algunos lugares. Dado que estos son eventos aislados, no es posible predecir con días de anticipación en qué puntos exactos es probable que experimenten tormentas severas.

¿Cuándo termina la ola de calor?

El domingo debería ser el último día de este episodio de calor.

¿La Niña influye en esta ola de calor?

Ciertamente, la misma Niña que favoreció el frío tardío de la primavera en el sur de Brasil con heladas e incluso nieve creó las condiciones para este evento de calor. La burbuja de calor tiene su centro en Argentina en zonas de fuerte sequía por la falta de lluvias en los últimos meses producto del fenómeno de enfriamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial. Las olas de calor intenso ocurren en los meses cálidos del año con o sin sequía, en veranos secos o lluviosos, pero históricamente se ha observado que los episodios de calor más extremos ocurren durante sequías o sequías.

Hoy en Argentina hay 163 millones de hectáreas afectadas por la sequía, en diferentes regiones del país. Del total, 22 millones de hectáreas sufren una grave falta de humedad para el desarrollo de los cultivos, según el último informe de Seguimiento de la Sequía. Según la serie histórica de datos de Meteorología Argentina, la disponibilidad de agua es la más baja en los registros de las estaciones meteorológicas de la zona núcleo de producción agropecuaria y la segunda más baja de la zona central del país en los últimos 60 años.

Vía MetSul