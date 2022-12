«Creemos al cien por cien en el equipo y en cada uno de los jugadores», insistió este jueves Diego Alonso, el seleccionador de Uruguay, que siente «el respaldo» de sus futbolistas dentro de la crisis de resultados en el Mundial 2022, con un empate y una derrota, que pone a su equipo este viernes ante un partido decisivo contra Ghana, con el grupo «unido», «más allá de la desazón» de no ganar.

«Sí sentimos el respaldo de los jugadores, porque lo hemos sentido desde el primer día, no hemos sentido algo diferente a lo que sentimos el primer día. Sinceramente, los jugadores nos han abierto los brazos desde el primer día. Han estado atentos a todas las indicaciones y cómo queremos jugar. Desde ese lugar, mucha tranquilidad, todos con el mismo objetivo», expresó en la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar.

«Nos sentimos bien, no sólo a nivel individual, sino colectivo. El grupo está fuerte, está bien. Nos sentimos identificados en nuestro objetivo, en la convivencia, en el respeto que nos tenemos y sabemos a dónde tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que hacer», abundó el técnico, en el foco de la crítica por sus planteamientos en los dos primeros duelos, en el 0-0 contra Corea del Sur y en la derrota 2-0 ante Portugal.

«Un tema es lo que puede suceder fuera, toda la tormenta, todo lo que puede pasar y se puede decir. En el día a día, más allá de la desazón que tenemos evidente por no ganar los partidos, nosotros nos mantenemos claramente unidos», advirtió Diego Alonso, cuyo equipo no ha marcado aún ningún gol -es el único que no lo ha hecho en Qatar 2022- y se dirige de forma directa a un duelo al límite. Sólo le vale ganar. Ni siquiera el empate ante Ghana.

«ESTAMOS VIVOS Y CREYENDO EN NOSOTROS MISMOS»

«Sabíamos que era una posibilidad llegar al último partido teniendo que jugarnos la clasificación. Estamos vivos, con posibilidad y creyendo en nosotros mismos, sabiendo que tenemos una gran oportunidad y queremos aprovecharlo», repasó el seleccionador, consciente de que su equipo tiene que mejorar en todos los aspectos, aunque él enfocó, sobre todo, a la convicción de los futbolistas para reencontrarse con la mejor versión.

«Creo que depende de todos. Que nos podamos soltar y tener esa confianza que hemos tenido en las eliminatorias y en los partidos amistosos. Un equipo que tenía alegría para poder jugar, que iba, que quería… Eso tenemos que recuperarlo. Lo que tuvimos en la segunda parte (contra Portugal). Más que de rendimiento es un tema de confianza, de soltarse en una instancia donde deberíamos estar disfrutando, de poder dar lo mejor de nosotros. Pasa por la confianza», analizó.

«Creo en ellos, en los futbolistas desde el primer día que llegué y sigo creyendo. Tenemos que insistir en dar esa confianza al equipo, que pueda liberarse y jugamos como lo hemos hecho en muchas ocasiones. En esta instancia no hemos sido lo suficientemente capaces de jugar al nivel que podemos jugar. Creemos al cien por cien en el equipo, en cada uno de los jugadores, que si les toca participar van a dar lo mejor de sí», recalcó.

«Evidentemente, necesitamos construir mejor, tener más variantes, ver igualmente lo que el equipo ha producido en el último partido. Tuvimos una pelota en el palo, dos manos a manos con el arquero rival. Hay una jugada individual muy clara de Bentancur, pero la jugada de Valverde es combinativa. En la segunda parte fuimos más parecido a lo que somos habitualmente nosotros», apuntó.

«CONFIANZA PLENA EN LOS JUGADORES»

Y esa segunda parte frente a Portugal es el camino. «Intentaremos parecernos, más allá del sistema, a ese segundo tiempo y acercarnos mucho más a lo que hemos sido en las eliminatorias en algunos pasajes de los partidos. Confianza plena en los jugadores, sigo creyendo en ellos, en el grupo y en el equipo. Somos los mismos que en los últimos cuatro partidos necesitábamos ganar en las eliminatorias y ganamos para poder estar acá y disfrutar de estar acá. Más allá de que hoy no tengamos los resultados que queremos, seguimos creyendo en nosotros a nivel grupal, individual, creemos en los futbolistas y sabemos que lo que va a pasar depende de lo que hemos hecho en once meses», dijo.

Diego Alonso explicó que Giorgian de Arrascaeta y Nico de la Cruz son compatibles juntos sobre el terreno de juego. «Claro que sí. Incluso en algunos entrenamientos lo hemos hecho. Son futbolistas que lo pueden hacer juntos, no han tenido la posibilidad de hacerlo en este Mundial, pero sí son dos buenos futbolistas. Confío mucho en sus cualidades. Creo en los jugadores, estoy para evaluarlos en el día a día. Los partidos siempre son largos, hay cinco cambios y en esa evaluación estamos permanentemente. No improvisamos. Estudiamos mucho lo que puede pasar y el rendimiento que tienen con nosotros», declaró.

También descartó similitudes entre el choque de los cuartos de final del Mundial 2010, cuando ganó Uruguay a Ghana en la tanda de penaltis, y el actual en Qatar 2022. «Todos los partidos son historias distintas. No considero que haya una situación similar a esa que ocurrió. Nos vamos a enfocar en poder hacer un buen partido, jugar y tratar de ser mejor que el equipo rival. No sé cómo lo va a tomar Ghana si es una revancha o no. Para nosotros es un partido definitorio, para la clasificación y lo que nos importa», valoró.

Diego Alonso habló con Cavani y Giménez: «Aclaramos el tema, fueron claros»

Diego Alonso, explicó este jueves que ha aclarado con Edinson Cavani y José María Giménez las declaraciones de ambos jugadores al término del encuentro del pasado lunes contra Portugal, repasó que ambos futbolistas fueron «a hablar» con él y remarcó que entiende «lo que quisieron decir».

«Con respecto a las declaraciones que hicieron los futbolistas que han podido causar algún revuelo, los jugadores vinieron a hablar conmigo y aclaramos el tema. No ha pasado más nada. Entiendo lo que quisieron decir. Fueron claros. Para mí suficiente. No tienen que darme más explicaciones», expuso este jueves el técnico en rueda de prensa.

El pasado lunes, tras la derrota contra Portugal (2-0), Giménez aseguró que no salieron a «ganar», como ocurrió ante Corea del Sur, mientras que Cavani instó a «preguntarle» al entrenador cuando fue interrogado por el planteamiento ante el conjunto luso. (EFE)