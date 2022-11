Aún se le pone la piel de gallina a Diego Godín, el futbolista con más partidos de la historia de la selección uruguaya, cuando se le recuerda arrodillado festejando el triunfo ante Perú y la sufrida clasificación para el Mundial de Qatar 2022, en el que ahora se presenta recuperado de la tendinitis en una rodilla y el «sufrimiento» de entonces y aboga por el partido a partido, pero admite la aspiración siempre de lograr el título del torneo por la «historia» del conjunto celeste.

«Son muchos partidos para ganar el Mundial. Nuestra historia y esta camiseta nos exigen ganar. Es una historia muy grande la que tiene la camiseta de Uruguay. Siempre salimos a ganar. Cada vez que hay un torneo, el objetivo es ganarlo», remarcó el futbolista, ante su cuarto Mundial, aunque explicó que no persigue logros «individuales jamás», sino los «objetivos grupales que le hagan bien al equipo».

«Después de las eliminatorias que pasamos, de los momentos difíciles que pasamos, duros, con tanta crítica, de estar más afuera que adentro del Mundial, de la marcha del ‘maestro’ (Óscar Washington Tabarez), de la responsabilidad que sentíamos, del peso, de la obligación de ir al Mundial, clasificar fue un alivio. Yo lo sentí así. Para mí, fue un alivio. No estaba eufórico. Conseguimos el objetivo que un país soñaba y nos exigía, sobre todo a nosotros», recordó durante la rueda de prensa de este miércoles.

«Ahora se ve un ambiente diferente, porque es normal. Uno disfruta de estar acá, estoy disfrutando de esta rueda de prensa, de cada instante en la concentración, en el entrenamiento, en competir, en una charla, en un masaje, en atarme el zapato. Mis compañeros están en la misma sintonía. Hay una mentalización de grupo que sabe diferenciar. Se disfruta corriendo, metiendo, sufriendo, defendiendo, atacando…», dijo.

GODÍN, POR «COMPROMISO, AMOR, SENTIMIENTO, SENTIDO DE PERTENENCIA…»

Godín convivió con el dolor por una tendinitis hasta lograr la meta de la clasificación para Qatar 2022. «Es compromiso, es amor por mi país, por esta camiseta, por ese sentimiento que despierta nuestra selección, por sentido de pertenencia que hemos demostrado durante tantos años y por querer defender a nuestro país, con el hambre de poder ayudar y estar con mis compañeros en este barco que empezó en las eliminatorias, que fue un camino duro, difícil, lo peleamos y logramos el objetivo de meter nuevamente a Uruguay en un Mundial, con los cambios que hubo en el equipo que fueron significativos», expresó.

«Hoy puedo estar acá ayudando a mis compañeros y arriba de este barco, con un sueño común, que es el de todos, con la idea de ganar, pensando en el primer partido y con la ilusión, el sentimiento y el entusiasmo a flor de piel, que siempre surgen cuando empieza un campeonato y más aún en la Copa del Mundo. Este jueves será el momento de dejar todos esos sentimientos al lado y hablar en el campo», abundó el central, de 36 años.

¿Cuánto sufrió Godín por esa dolencia? «Fue un camino largo durante las eliminatorias, con sufrimiento, con altibajos, pero se cumplió el objetivo. Y después, obviamente, tuve que hacer un reseteo, tuve que parar, salir, ponerme bien, recuperarme y estar a las órdenes de la selección», repasó Godín, que ya está en perfectas condiciones para jugar y que apunta al once titular este jueves ante Corea del Sur.

«Obviamente, me pude recuperar y volver a entrenar y competir con normalidad. Van a ver al Godín de hoy, no van a ver al Godín de 20 años. Es el Godín de hoy, en otras circunstancias, con otras características, intentando dar siempre el máximo por el equipo y entregándome en cuerpo y alma en cada momento. No sólo en cada partido, sino en la práctica, en la concentración, con mis compañeros… Estoy preparado», proclamó.

«LA EXPERIENCIA CUENTA, PERO NO TE HACE GANAR PARTIDOS»

¿Qué cualidades tiene el Godín de hoy? «Un montón», contestó entre risas. «Lo que vengo demostrando en estos últimos años en las eliminatorias. No me gusta hablar de mí y de mis virtudes. Intento siempre ayudar a mis compañeros desde una palabra de aliento, una orden, una ayuda técnica, un cierre… Todas las ayudas que se pueden hacer dentro de un campo», añadió.

«Se puede hablar de la experiencia de cuatro Mundiales, no sé cuántos partidos con la selección (159), pero eso no te hace ganar partidos. Lo que te hace ganar es estar en la cancha metido, concentrado, respondiendo, ganando duelos, ayudando al compañero… No te hace ganar lo que hicimos atrás. La experiencia cuenta, porque he vivido un montón de situaciones que a lo mejor se repiten y te da un plus para saber contrarrestarlas», afirmó.

Enfrente, en el primer partido, está Corea del Sur. «Respetamos muchísimo al rival, sabiendo que nos enfrentamos a una gran selección, muy competitiva, muy dinámica, con muy buenos jugadores individualmente y que también tiene un estilo de juego marcado, pero sobre todo nos hemos centrado en estos días de preparación en lo que tenemos que hacer nosotros y en lo que podemos hacer, que es lo más importante. Tener las cosas claras y estar seguros. Nos enfrentamos a una muy buena selección», advirtió.

«Dentro del Mundial, lo más importante de todo es centrarnos en el primer partido, estamos pensando y enfocándonos en Corea del Sur. Tenemos las ideas muy claras, sabemos lo que queremos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Respetamos al rival. Ya hemos visto la dificultad que tienen todos los partidos. No hay rivales fáciles. Todos compiten, todos están preparados. Es nuestra mentalidad: respeto, ir con pies de plomo, tranquilos y muy seguros de lo que queremos y tenemos que hacer», remarcó. (EFE)