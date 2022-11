En diálogo con Comunicación Presidencial, la coordinadora del Área de Descentralización y Cohesión de la OPP, María de Lima, y el director del INJU, Felipe Paullier, explicaban el lunes 7 de noviembre el alcance de una propuesta que consistía en que Intendencias y municipios recibirán fondos para desarrollar proyectos orientados a la juventud.

Atado con alambre

Según fuentes políticas, las desprolijidades -en el poco tiempo pautado para presentar ideas- se originaron en la OPP.

El proyecto ya estaba desde febrero pero faltaba una firma de un integrante del Poder Ejecutivo «lo sacaran a las apuradas para no perder ese dinero, ya que si no lo canalizaban antes de fin de año se quedaban sin oportunidad».

En tan solo diez días después el Municipio de Carmelo presentó al menos dos proyectos, lo hizo en sesión extraordinaria del 17 del noviembre.

Unos concejales se enteraron 24 horas antes y el Municipio envió a todos, las bases también el día antes, todo cuando ya estaban dos propuestas presentadas.

Publicidad subliminal

En ese período la publicidad de la idea de la OPP fue un misterio.

Un día antes, el 16 de noviembre citaron a una Sesión Extraordinaria «único tema proyecto INJU (JÓVENES)», publicaron en el Facebook.

Desde que De Lima y Paullier hicieron el anuncio, al menos en el Facebook oficial del Municipio de Carmelo no hay ninguna invitación a participar del proyecto.

Pero tampoco quienes se tomaron el trabajo de elaborar los proyectos, tuvieron la posibilidad de presentarlo en sociedad, de llevarlo al Municipio y de recibir consultas de los concejales.

De qué estas hablando?

«A mi me avisaron un día antes de la sesión extraordinaria, no sabía sobre lo que estaban hablando. Esto no es contra quienes presentaron los proyectos, esto habla que no se puede presentar ideas de manera tan informal, sin tener la más mínima información,» comentó Juan José Miguelena (FA) a nuestro medio.

Martín Manitto (PN) nos dijo desconocer como se enteraron quienes redactaron los proyectos, «pero andaba en redes, a mi me había llegado mail. También escuché en la prensa que estuvieron explicando las bases,» comentó.

Tanto los concejales Martín Manitto como Rodrigo Cóccaro estuvieron trabajando en un proyecto pero no lo pudieron consolidar justamente por el poco tiempo que tenían para su presentación oficial.

Los proyectos que representarán a Carmelo

Uno de los proyectos es sobre una escuela y práctica de remo. Sería en el Arroyo de las Vacas, con base en Ercna. La idea fue presentada por Franco Rossi que es remero y está en relación con gente del rubro,» nos dijo el Concejal Manitto.

El segundo es cultural con temas deportivos para la plaza La Cumparsita. Ofreciendo a la juventud de diferentes instituciones, actividades en la plaza. Este fue presentado por la vecina Nancy De León.