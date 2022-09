PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por Anailen Nasiff

(Política UR30)

La Junta Departamental de Colonia recibió este martes en régimen de comisión general, al director de Planeamiento y Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia Dr. Martín Avelino, a fin de informar sobre la situación suscitada sobre el acceso a la playa de Puerto Platero.

Luego de una larga sesión, donde Avelino respondió consultas de los ediles, el Frente Amplio, que había solicitado esta instancia junto al Partido Colorado, presentó una moción donde en particular solicitaba:

DECLARAR su firme compromiso en la defensa irrestricta de las costas colonienses y del derecho de todos los ciudadanos a acceder democráticamente a ellas.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental evalúe todos los mecanismos existentes para hacer valer el derecho mencionado a lo largo y ancho del territorio departamental, especialmente respecto de los acontecimientos acaecidos en el ingreso a Puerto Platero.

ENCOMENDAR al Ejecutivo Departamental un estudio que informe sobre todas las vías de acceso a las costas del Departamento, detallando el estado de cada una de ellas.

SUGERIR a la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural de la Nación la posibilidad de promover la designación como Monumento Histórico Nacional a Puerto Platero.

COMUNICAR el presente decreto al Ministerio de Turismo, de Ambiente, de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Sin embargo no tuvo apoyo. De igual modo el Partido Colorado planteó puntos en concordancia pero tampoco pudo aprobarse su planteo.

En concreto la bancada nacionalista de la Junta Departamental de Colonia presentó y logró aprobación una moción donde dio por satisfactorias las explicaciones del Director Avelino aprobando la siguiente moción:

1) AGRADECER al doctor Martín Avelino, Director de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia, su comparecencia en Sala y la actitud proactiva que la Intendencia ha asumido proporcionando a la Justicia toda la información que le sea requerida.

2) En virtud de existir en Fiscalía de Rosario expedientes en trámite y pendiente de resolución atinente a la playa Puerto Platero, entendemos pertinente aguardar el dictamen fiscal y su dilucidación a nivel judicial.

En tanto y de acuerdo a lo explicado por el Edil José Manuel Arenas «votó el Partido Nacional agradeciendo la colaboración de la Intendencia a la Justica porque según se dijo existen denuncias cruzadas en Fiscalía, cosa que nosotros no tenemos conocimiento, y en realidad no es tal. En la Justicia no hay ningún procedimiento en trámite. Esto es lamentable, nos genera tristeza y frustración. Creemos que la única forma de que esa portera en Puerto Platero deje de estar y en estado de derecho, la intendencia se comprometiera a iniciar todas las herramientas necesarias para eso.»

Por su parte, el Diputado Nicolás Viera manifestó al respecto que «Hay que decirlo fuerte y firme: el Partido Nacional juega a la mosqueta. El Intendente Moreira dice estar comprometido con garantizar el derecho a acceder a la costa y por tanto romper las cadenas de la portera que lo impide. El Vicepresidente de la Junta, también del Partido Nacional, es el abogado defensor de quienes pusieron la portera. Los ediles del Partido Nacional se negaron a votar una moción que buscaba garantizar el derecho de acceso a la costa y propusieron otra moción donde le agradecen a la Intendencia la colaboración con la Justicia (!?) Hasta el momento la Intendencia no ha accionado en la Justicia. Por tanto cabe preguntarse, la Intendencia y el Partido Nacional ¿Defienden o no defienden el acceso público a la costa?«