Aunque asegura que no vive soñando, el seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, está convencido de que aquello que sueña lo puede conseguir y entonces se pone a trabajar enseguida en eso.

Utilizando una de las frases que en la película «Toy Story» suscribe el personaje Buzz Lightyear, el director técnico dice durante una entrevista con la Agencia EFE que su ilusión de ir por lo máximo llega «al infinito y más allá».

Pese a esto y pensando en el Mundial que comenzará en menos de tres meses, tiene claro que repetir una y mil veces una frase no lo hará más candidato.

Durante la charla, la palabra «trabajo» se repite. Alonso deja claro en más de una oportunidad que ese el único camino para aspirar a conquistar una copa que él no ve como una revancha, aunque nunca la pudo disputar como jugador.

De esto, del presente de futbolistas como Luis Suárez, Edinson Cavani y Federico Valverde, del grupo que la Celeste tendrá en el Mundial y del legado que dejó Óscar Washington Tabárez habla Alonso en una entrevista que repasamos:

P: ¿En qué punto está el equipo a poco tiempo del comienzo del Mundial?

R: En una etapa de preparación, sabemos que tenemos que aprovechar todos los días que tengamos. Habitualmente las selecciones tenían 25 o 30 días de preparación previo a los Mundiales, esta vez no los vamos a tener. Lo que hemos diseñado estratégicamente es utilizar las fechas FIFA de junio y de septiembre y los siete días previos que tenemos al Mundial como preparación. Es un poco raro pero lo vamos a intentar. Estamos en esa etapa, en la preparación, buscando el mejor funcionamiento. Ir agregándole herramientas y opciones a los jugadores para que cuando nos toque el Mundial tengamos más posibilidades.

P: Por primera vez como seleccionador de Uruguay se enfrentará a un formato de torneo y no de eliminatorias ¿En qué cambiará eso su forma de trabajar?

R: Te da la posibilidad de más convivencia con los futbolistas (…) El método de trabajo es bastante similar en la preparación. Vamos a tener siete u ocho días para poder prepararnos, pero cuando uno entra en la competencia juega cada cuatro días, es decir, jugás un día, tenés tres de descanso y volvés a jugar. El método es el mismo que utilizamos en fecha FIFA: recuperar, recuperar y activar, que es lo que hacemos generalmente los entrenadores de selección. En esos tres días de recuperación y activación tenemos que tener el ingenio para poder producir entrenamientos que nos permitan preparar el siguiente partido.

P: Luis Suárez firmó por el Nacional, Diego Godín por el argentino Vélez Sarsfield y Edinson Cavani por el español Valencia ¿Cómo ve la situación de estos tres futbolistas?

R: Nosotros vemos sumamente positivas en primer lugar las decisiones que han tomado los futbolistas. Diego emigró de Italia para venir a jugar al fútbol brasileño para tener más actividad y lo mismo hizo a mitad de temporada pasándose al Vélez, pensando y priorizando la selección. Suárez lo mismo, tomó una decisión pensando en la selección. Cada uno de los futbolistas que tenemos tienen siempre como objetivo y prioridad la selección. Cuando toman la decisión de buscar equipo lógicamente que miran por su carrera, también miran por su familia, pero siempre está presente como prioridad la selección. Eso a nosotros nos da tranquilidad. Vemos positivos todos los movimientos que han hecho y nos sentimos tranquilos antes estas situaciones.

P: Otros como Mathías Olivera o Darwin Núñez saltaron a otros equipos que luchan por más títulos que los que defendían anteriormente ¿Cómo lo ve?

R: Es un crecimiento en su carrera. Nos pone contentos la evolución que van teniendo los futbolistas que van pasando por diferentes etapas, creciendo, jugando en diferentes ligas y en diferentes equipos (…) El pasar por diferentes lugares te hace mejor, te hace competir mejor y nos sentimos felices con todo lo que viene sucediendo.

P: ¿Qué opinión le merece el presente de Federico Valverde en el Real Madrid y qué le da a usted como seleccionador la forma en la que lo hace jugar Carlo Ancelotti?

R: Herramientas. Federico es un futbolista que puede jugar en varias posiciones (…) Es un jugador que tiene infinidad de recursos para poder jugar en diferentes posiciones. Es jugador de fútbol, juega bien en donde lo pongas.

P: ¿Cómo ve el grupo de Uruguay en el Mundial?

R: Sin dudas que será un grupo parejo. Pero para eso tenemos que tener primero la suficiente capacidad de análisis para separar lo que va a venir con lo que estamos haciendo. Para llegar a poder competir como nosotros queremos nos tenemos que preparar bien y eso pasa por varias etapas. Primero sentir qué es lo que queremos hacer. ¿Soñamos con lo máximo? Sí. ¿Queremos serlo? También. Pero no por repetirlo mil veces vamos a ser más candidatos o menos candidatos. Una vez que lo decimos y sabemos lo que queremos, lo que tenemos que hacer es ponerlos a trabajar desde el primer momento.

P: Usted muchas veces mostró respeto y admiración por Tabárez ¿Habrá algo de su trabajo en su equipo?

R: Creo que él ha dejado un legado. Hay cosas que dieron una línea y que nosotros intentamos continuar, que no tiene que ver con lo futbolístico, que tiene que ver con una filosofía, con una manera de sentir, con una manera que es el respeto, la humildad, el comportarse, el saber estar. Creo que desde ese lugar nosotros intentamos mantener los mismos lineamientos, que creo que es el legado más grande que ha dejado.

P: Muchos fanáticos sacaron boletos para acompañar a Uruguay en Catar ¿Cómo será la relación de su equipo con ellos?

R: Nosotros por naturaleza somos cercanos. No nos creemos ni divos ni nada que se le parezca. Respetamos los horarios en los que tenemos que entrenar, pero cuando estamos en el hotel convivimos, pasamos, firmamos, nos sacamos fotos, lo que sea necesario. Nos damos el tiempo suficiente para poder estar con la gente que siempre nos acompaña.

P: Este Mundial marcará el final en la selección de varios futbolistas de una etapa dorada ¿Cómo imagina la ilusión de la gente para todo lo que vendrá luego de ese certamen?

R: No recuerdo un Mundial que no haya quedado alguien que no va a participar del siguiente y que no haya nuevas generaciones que vayan jugando. Siempre ha sido así, inclusive en estos últimos años. Creo que es la naturaleza y siento que el público uruguayo siempre tiene la ilusión, porque lo más importante es el escudo que tenemos en el pecho. Lógicamente que los jugadores lo representan, pero lo más importante siempre es la camiseta.

P: ¿Y hoy su ilusión hasta dónde llega?

R: Al infinito y más allá. La ilusión siempre es buscar lo máximo. Volviendo a lo anterior, estoy centrado, no vivo soñando, sueño, me convenzo de que lo que sueño lo puedo conseguir y me pongo a trabajar enseguida. (EFE)