Por Elio García

La reunión de febrero debió marcar el inicio de un Plan de Seguridad para responder a la realidad local que día a día los medios de comunicación muestran a la sociedad a partir de datos oficiales.

Ya está. Ya sabemos. Ya se habló. Hay que actuar.

Este viernes los integrantes del Municipio de Carmelo viajarán a la Jefatura de Policía de Colonia para -nuevamente- plantear un diagnóstico de situación.

Si van hablar están fritos.

Llegó la hora de mostrar la acción de políticas para mitigar o desterrar los males que nos aquejan. No tenemos funcionarios ya no es una respuesta válida.

La solución o el inicio de acciones concretas requieren voluntad política, y no la vemos.

No hay programa. No hay un plan. No hay proyecto en materia de seguridad ciudadana en Carmelo. Y si lo hay esta muy guardado.

Nada sabemos del estudio y análisis de la problemática de seguridad ciudadana que suponemos las autoridades a cargo han venido desarrollando.

Del monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana en Carmelo, tampoco nada sabemos. Sería inquietante reconocer que no existen.

Uno esperaba al menos un encuentro trimestral para informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana. Pero solo vemos números de motos robadas o una perspectiva de análisis cuantitativa del delito. No hay nada serio en esa materia.

La videovigilancia y los observatorios son materia pendiente aún en nuestra localidad.

Si uno analiza el problema desde donde sea, encuentra un retiro del Estado.

Nadie se hace cargo. Lo peor es que nos dicen que no tienen gente para trabajar.

Es como si en un partido de fútbol no completaran los once jugadores.

Tal vez con el diario del lunes la realidad sea otra. Es la hora de hacer política, algo que a mucha gente curiosamente no le gusta.

La única solución al tema pasa por la voluntad política.

No hay otra.