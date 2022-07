PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta semana se dio por finalizado el Curso “CP-55 ”, Curso para Sub Oficiales en Guardia de Prefecturas y Sub Prefecturas. Éste se desarrolló en la Sub Prefectura del Puerto de Carmelo (SUBCA), y fue dictado por los Instructores CC (CP) Johon SILVA y SOP (PM) Raúl VIDAL.

En el curso, fueron capacitados 9 Tripulantes Subalternos de los cuales fueron aprobados 8, los mismos adquirieron conocimientos y herramientas para desempeñarse dentro de la estructura de la Guardia Militar como Sub Oficial de Guardia.

