Por Elio García

La filtración de información a la prensa catalogada de interna y la confirmación pública del Diputado Nicolás Viera (MPP) de una situación complicada en el Comité Héctor Grosso que incluso ameritaría -según sus declaraciones a TQH en RadioLugares- en una actuación de la Departamental del Frente Amplio; causaron malestar en algunos dirigentes locales, quienes consideran que el funcionamiento del mismo no atraviesa ninguna crisis.

Quien salió a aclarar fue la propia Presidenta del Comité Héctor Grosso, Marina Rébori quien relativizó los problemas de violencia en el comité, «los hay en todos los comité del departamento y en todos los partidos», dijo.

Rébori primero hizo referencia a su situación personal, comentando que se encuentra residiendo en Carmelo y no en Maldonado como había trascendido extraoficialmente que estaría trabajando.

En esa línea dijo que muchas veces tiene que salir a buscar trabajo debido a lo «paupérrima» que es su jubilación. Situación que explicó tienen muchos de sus «compañeras y compañeros que no pueden dedicar tiempo a la militancia, por trabajo o estudio,» lo que explicaría la baja militancia.

El Plenario del Jueves Pasado

La Presidenta del Comité Héctor Grosso confirmó que el jueves no hubo plenario, pero los motivos de no realizarse no se debieron a ninguna crisis: «no hubo Plenario, estos lo dirige el secretariado, hay una problemática laboral y para muchos es complejo al priorizar el trabajo y estudio», argumentó la dirigente.

Sin embargo, en redes sociales, antes que apareciera el testimonio de Rébori confirmando la no realización del plenario, la delegada de la Mesa Política, Dra. Claudia Oviedo, respondió en Facebook lo contrario: «lamento que no tengan la información correcta. El plenario pasado se hizo y fuimos varios los que tomamos algunas iniciativas», publicó.

Marina Rébori: «Las declaraciones del Diputado Nicolás Viera no se ajustan a la realidad»

La Presidenta del Comité Héctor Grosso dejó en claro que se viene trabajando en Carmelo con regularidad, «el Comité no está en crisis, sigue funcionando. Sus declaraciones no se ajustan a la realidad. Quizás tapado por sus responsabilidades parlamentarias Nico no este enterado de lo que pasa en Carmelo», insinuó la dirigente.

«Se opinó en forma confusa. No hay ninguna posibilidad que la Departamental del Frente Amplio intervenga nuestro comité, estatutariamente no existe eso», aclaró Rébori, sobre las palabras del diputado.

«No fue claro en sus dichos, no me resultaron felices las declaraciones de Nicolás», comentó.

La violencia

La violencia no es exclusiva del Comité Héctor Grosso sostuvo Marina Rébori, «a nivel de Colonia hay situaciones violentas donde se maneja la palabra traidores, hay maneras que son un ejercicio violento, hay cosas que ya no se soportan más, los que hablan gritando, golpeando mesas. Tenemos problemas de violencia en políticas de género en compañeros/as que la ejercen con la palabra. Hay actitudes que están naturalizadas en la sociedad pero que ya no se aguantan más», destacó.

En ese sentido reconoció que hay denuncias de violencia política «cortocircuitos entre concejales, ediles, problemas de discusión que se llevan al terreno personal.» Adelantó que está previsto en el comité la organización de talleres sobre Violencia de Género.

La comunicación

Esta mañana (8/6/2022) dirigentes del Comité Héctor Grosso evaluaban la publicación de un comunicado desmintiendo cualquier tipo de crisis en el mismo. La idea es «corregir errores de información que salieron a la prensa», precisó Rébori.

En cuanto a las renuncias formales aclaró que solo se dieron dos, las de Secretaria (por razones personales que fundamentó por escrito) y la de Asuntos Electorales, que involucró a la militante que fue gravemente herida por una ex-edil del Frente Amplio «cumplió a cabalidad con su función pero hoy necesita tomarse un tiempo», concluyó.