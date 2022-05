Comenzó el período de inscripciones para quienes quieran formarse como futuros tripulantes de la Armada Nacional

La misma está dirigida a quienes quieran formar parte de nuestros Buques y/o postularse como futuros Infantes de Marina.

La Armada Nacional lleva a cada uno de los jóvenes una propuesta laboral diferente y desafiante, buscando ser partícipe de la formación, crecimiento personal y profesional de los postulantes, incorporando tanto valores éticos y morales como técnico profesionales.

Los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones:

• Ser Ciudadano Natural o Legal con 3 años de ejercicio.

• Primaria completa. (Teniendo 8 años a partir de su ingreso para completar Ciclo Básico, o de lo contrario será baja)

• Tener entre 18 y 29 años de edad inclusive

• Estar inscripto en el Registro Civil Nacional

• No haber sido dado de baja por una causal que impida su ingreso

• Personal femenino mayor a 21 años de edad, presentar PAP vigente en los exámenes médicos

• Ser Apto en las pruebas psicotécnicas de la Armada. (Ver Decreto 263/999)

• Ser declarado apto en exámenes médico, psicológico y físico (Los mismos se realizan dentro de la Unidad)

• NO POSEER ANTECEDENTES JUDICIALES

• No tener tatuajes visibles (Rostro-Cuello-Manos)

Documentación solicitada:

 Cédula de Identidad vigente (3 copias de ambos lados)

 Credencial Cívica o en trámite (3 copias de ambos lados)

 Carné de Salud vigente (máximo 1 año de expedido, 3 copias de ambos lados)

 Certificado de Escolaridad (Original)

 Foto tipo Carné (4 fotos)

 Formulario de Ingreso 04 (2 copias originales impresas en doble faz y manuscrito

con lapicera azul, disponible en www.armada.mil.uy)

 Comprobante de Trámite de Certificado de Antecedente Judiciales

 Partida de Nacimiento (original y vigente)

A continuación se detallan los lugares de Inscripción:

• Departamento de Montevideo: (Desde el 09 de mayo al 03 de junio)

– Recursos Humanos de la Armada Nacional (RECUR) – Misiones 1429 (Piso 2) de 08:30

a 12:30 horas.

• Comando de Infantería Marina – Área Naval del Cerro (Rambla continuación Suiza s/n

Punta Lobos)

• En el interior del país: en las Prefecturas y Subprefecturas más cercanas.