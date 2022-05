La selección uruguaya de fútbol sigue a la espera de que el preparador físico del Atlético de Madrid, Óscar Ortega, pueda incorporarse a sus filas para integrar el cuerpo técnico de la Celeste junto a su responsable, Diego Alonso, con vistas al Mundial de Catar.

Eso es lo que afirmó este miércoles el seleccionador uruguayo, quien compareció en una rueda de prensa presencial, la primera que se celebra en el Complejo Celeste -recinto deportivo situado a las afueras de Montevideo- desde el estallido de la pandemia en 2020.

«Lo que yo sé de lo que se está haciendo: (Ortega) ha pedido esperar a terminar el torneo en España para hacer los movimientos que tenga que hacer», declaró Alonso cuando se le consultó sobre la posible incorporación del ‘Profe’ Ortega al cuerpo técnico para el Mundial.

El seleccionador recordó la «relación de amistad» que le une con Ortega, por lo que, dijo, mantiene «un diálogo muy fluido» con él.

El Atlético de Madrid, que obtuvo días atrás su clasificación para la próxima Liga de Campeones, concluye la Liga este domingo, con su visita a la Real Sociedad sin más aspiraciones que la de reafirmar el tercer lugar, por detrás del Real Madrid, campeón, y el Barcelona.

La suma a la Celeste del ‘Profe’ Ortega, mano derecha de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, se concretó cuando Alonso fue anunciado como seleccionador por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sustitución del longevo Óscar Washington Tabárez, quien ocupó el banquillo celeste durante casi 16 años.

El preparador físico, de 64 años, acompañó los trabajos de la selección uruguaya en los cuatro duelos finales de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, que supusieron otros tantos triunfos y la clasificación, en tercer lugar, de Uruguay para la cita de noviembre.

«Yo vine por estas dos llaves. He cumplido con lo que estaba previsto y ahora me reintegro a mi responsabilidad en el Atlético de Madrid (…). Después el fútbol dirá, yo básicamente me voy muy conforme y agradecido y, sobre todo, con una esperanza e ilusión de que este equipo hará una muy buena Copa del mundo», dijo Ortega en marzo pasado.

El acuerdo cerrado en ese momento por la AUF y el Atlético de Madrid permitió que Ortega viajase en el mismo régimen que los jugadores internacionales.

«Estar con Uruguay donde sea es lo máximo, pero yo tengo un tema contractual con un club que ha sido mi casa durante tantos años y que merece todo el respeto profesional. Es un club que quiero mucho y con el que debo cumplir mis responsabilidades», indicó en ese momento.

EFE