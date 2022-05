PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El programa para la erradicación de asentamientos diseñado por el Gobierno, denominado Avanzar, fue presentado, este viernes 13, por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En la oportunidad, el mandatario recordó el compromiso asumido y destacó la vocación humana para mejorar esta realidad. El proyecto se aplicará en 120 asentamientos, en más de 15.000 hogares, y dispondrá de 240 millones de dólares.

La actividad se desarrolló en la Torre Ejecutiva y participaron también la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira; la directora nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche; el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, y el presidente del Congreso de intendentes, Guillermo López.

Lacalle Pou, en su intervención, expresó que la heterogeneidad de los asentamientos y sus distintas realidades inciden en la complejidad del tema. Además, señaló la experiencia acumulada y la vocación humana de mejorar esta realidad en todos los gobiernos de Uruguay. En este sentido, sostuvo que es importante destinar recursos a este tema, para poder llevar a cabo el cometido.

Sobre el plan Avanzar, subrayó el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas, la generosidad de instituciones públicas y los acuerdos en el ámbito parlamentario. “Es un punto de inflexión”, aseguró.

Asimismo, recalcó que la etapa consiguiente a la obtención de recursos es la más trascendente, ya que hay que ocuparse de las familias que viven en asentamientos. “Hay que comenzar por viviendas dignas, es difícil levantarse todos los días sin saneamiento, debajo de chapas y nylon”, manifestó.

Informó que el abordaje propuesto, que es básicamente en infraestructura, debe tener un profundo sentido afectivo y de amor al prójimo. “No alcanza con la vivienda, es fundamental, pero no alcanza si los niños no tienen acceso a un centro de salud, a una escuela y si no está el Mides cerca apalancándolos”, dijo.

Por estos motivos, Lacalle Pou explicó por qué se comenzó a trabajar por los hogares implicados. No obstante, indicó que se debe abordar la temática desde diferentes instituciones y jerarquizó el trabajo de las intendencias departamentales. “Tener a los intendentes y a los alcaldes embarcados en esta tarea nos va a ayudar mucho a impactar positivamente”, reveló.

Sobre el final, el mandatario afirmó que se aspira siempre a tener cero asentamientos en el país, pero que ese resultado no se obtiene en un período de gobierno, sino que debe ser una política nacional. “Este punto de inflexión será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien”, indicó

“Hoy es un día, particularmente en lo político y en lo personal, de cumplir un sueño. Se puede soñar, hay que ponerle intelecto, rodearse de capacidad técnica, conseguir los recursos, y ahora es la hora de avanzar”, manifestó.

Entre los asistentes al evento, también estuvieron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el secretario y el prosecretario de Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente; la ministra de Economía, Azucena Arrbeleche; los titulares de Ganadería, Fernando Mattos; Transporte, José Luis Falero; Industria, Omar Paganini; Desarrollo Social, Martín Lema; Ambiente, Adrián Peña, y Turismo, Tabaré Viera; la presidenta de UTE; Silvia Emaldi, y los titulares de Antel, Gabriel Gurméndez, y Mevir, Juan Pablo Delgado.