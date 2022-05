El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Guzmán Acosta y Lara, dijo que los usuarios de la telefonía ganaron en derechos gracias al registro No Llame, que impulsó el Poder Ejecutivo. Este dispositivo, que desde el 30 de abril recibió más de 50.000 inscripciones, evita el contacto telefónico con fines publicitarios, de oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Acosta y Lara explicó en el portal de Presidencia, que los usuarios o titulares de servicios telefónicos podrán solicitar no ser molestados por una determinada empresa interesada en ofrecer un servicio que no desean o que no está dentro de lo acordado.

Para inscribirse en el registro, los usuarios deben comunicarse directamente con la empresa de telecomunicaciones con la cual contrataron el servicio fijo o móvil. De esa manera, quedará ingresado el número de teléfono en el registro y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) recibirá un listado, a los efectos de proteger los datos personales, precisó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una vez que los interesados ingresen la información, las compañías disponen de un plazo de cinco días hábiles para comunicarla a la Ursec. El registro se actualiza a los 30 días, como fue acordado con las empresas de telecomunicaciones y los centros de atención al cliente (call centers).