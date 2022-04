El Gobierno debe «demostrar si es bluf o realidad que se quieren cambiar determinadas políticas en Uruguay», según expresó este martes Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en relación a la crisis inflacionaria.

El exlíder sindical hizo estas declaraciones junto a la Torre Ejecutiva, a donde acudió para presentar formalmente al presidente del país, Luis Lacalle Pou, una batería de medidas económicas y sociales propuestas por la coalición de izquierdas que gobernó entre 2005 y 2020.

La formación opositora presentó el lunes un documento -entregado hoy a la Presidencia-, en el que sugería, entre otras medidas, eliminar el IVA en los productos de la canasta básica, mantener el precio de los combustibles y aumentar los salarios, incluido el Salario Mínimo Nacional (actualmente de 19.364 pesos, unos 484 dólares).

«Es hora de demostrar si es bluf o es realidad que se quieren cambiar determinadas políticas en Uruguay; si es verdad o no que se quieren aumentar y recuperar los salarios públicos; si es verdad o no que se quiere tener más inversión pública; si es verdad o no que se quiere favorecer a los comercios de cercanía y pequeñas y medianas empresas. Con el Frente Amplio puede contar», declaró.

Pereira expresó su deseo de que el Ejecutivo analice estas medidas y se comunique con el Frente Amplio en el plazo de una o dos semanas para decir «que las propuestas no son de recibo o para discutir estas u otras».

«Cada vez hay más gente durmiendo en la calle, los salarios y las jubilaciones bajaron por segundo año consecutivo, mientras otros uruguayos depositaron 9.000 millones de dólares en bancos en el Uruguay y en el exterior. Esto se llama injusticia social», indicó el que fuera presidente de la central sindical, PIT-CNT, hasta 2021.

Sobre el gasto que supondrían estas medidas para las arcas públicas, Pereira dijo que su grupo tiene «una evaluación», pero que él no quiere discutir «el costo», sino «si las medidas son oportunas o no».

«La medida más cara para el Uruguay es tener 66.000 pobres nuevos, es que la gente no llegue a final de mes, es que tengamos la injusticia social que estamos teniendo hoy; de forma tal que hay que analizarlas y empezar a discutir su viabilidad», dijo.

En los últimos días la central sindical y el Frente Amplio han calificado de «insuficientes» las medidas anunciadas el 18 de abril por Lacalle Pou, destinadas a combatir la «presión inflacionaria» que afecta al país motivada por el crítico panorama mundial.

Esas medidas abarcan un aumento, a partir de julio, del 3 % a las jubilaciones y pensiones y del 2 % al salario de los funcionarios públicos, y un llamamiento a la negociación tripartita para que los privados adelanten los ajustes por inflación en su ramo.

EFE