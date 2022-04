Por Santiago Carbone

Con el aumento en los precios de las materias primas como principal explicación para los expertos, el peso uruguayo se apreció en el primer trimestre de 2022 un 7,24 % frente al dólar, que pasó de 45,90 pesos a 42,40.

En el país suramericano, el régimen cambiario que funciona es de la libre flotación, por lo que el precio de la divisa estadounidense se fija por la interacción de la oferta y la demanda en el mercado cambiario.

Jorge Xavier, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, asegura a la Efe que el dólar sufrió «una caída muy fuerte en un período muy corto».

Asimismo, resalta que poder estimar lo que podría llegar a suceder «en un contexto de muy elevada inestabilidad» es muy difícil.

Consultado por los motivos que llevaron a esta caída de la divisa estadounidense, Xavier remarca la subida en los precios de las materias primas y el impacto a nivel de presiones inflacionarias.

«Creo que estamos enfrentando un fenómeno geopolítico, un juego de actores muy poderosos a nivel mundial, que son los que realmente definen qué puede llegar a suceder con los mercados de ‘commodities’ (materias primas), en los cuales Uruguay vuelca gran parte de sus saldos exportables», dice el decano.

En su misma línea, la economista Silvia Rodríguez, integrante del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), dice a Efe que la teoría que allí manejan «es que hay un factor muy importante que tiene que ver con los precios de los ‘commodities'».

Agrega que el alza continua que han tenido y los «excelentes niveles» de precios que gozaron en 2020 y 2021 llevaron a que los países exportadores de bienes tuvieran ingresos muy importantes en dólares.

«Esa apreciación en buena parte se marca en este contexto y no es Uruguay exclusivamente el que está viviendo esta situación», subraya.

Por otra parte, consultado por la posibilidad de que el diferencial de tasas entre el peso uruguayo y el dólar sea otro factor que afecte en esta situación, por su incidencia en las decisiones de inversión, el Banco Central explica que esto no parece ser determinante en este momento.

«Si bien este es uno de los factores que afecta la evolución del tipo de cambio, dado que no se han observado ingresos de capitales significativos de no residentes ni cambios de portafolios de los agentes residentes, no parece ser este sea el factor determinante en la coyuntura actual», respondió a Efe el BCU por medio de su Área de Comunicación.

En Uruguay, no es común la utilización del dólar para hacer transacciones en la vida diaria, aunque los precios de algunos productos que allí se venden aparecen marcados con la moneda estadounidense.

Sin embargo, en el sistema financiero uruguayo los depósitos en moneda nacional son pequeños.

«Parte del problema radica en la dolarización de los precios, que hace que la gente ahorre en dólares para comprar bienes duraderos», explica un informe del BCU, que está llevando a cabo un trabajo llamado «Hacia una moneda de calidad».

De hecho, en octubre de 2021, su presidente, Diego Labat, indicó en un seminario académico internacional que el BCU tiene «total compromiso» con el camino de la desdolarización.

EFE