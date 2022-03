La Institución de Derechos Humanos de Uruguay (INDDHH) junto a la Defensoría del Pueblo y un equipo de antropólogos forenses iniciaron este jueves los trabajos de excavación en un antiguo edificio de la Presidencia en busca de posibles restos óseos humanos.

El director de la INDDHH, Wilder Tayler, explicó a la prensa que el organismo maneja «información fidedigna y sólida» sobre el hallazgo de restos óseos en el lugar y que, durante los próximos «tres o cuatro» días, estará «despejando las dudas».

«Esto empezó con una llamada del ministro de Defensa (Javier García) hace casi dos años, que nos dijo que tenía un caso de este tipo y que la persona me iba a contactar. Tiempo después sí aparece el testigo y hablamos con él un par de veces e hicimos una prospección del área y resultaba muy coherente lo que decía», expresó.

Esa persona era un plomero que había efectuado trabajos más de una década atrás en ese edificio, cuyo acceso a la prensa está prohibido durante estas primeras horas de excavación.

Tayler detalló que, durante la visita a las instalaciones del edificio, situado en la Ciudad Vieja (casco histórico), que servía de garaje de la Presidencia durante la dictadura en el país (1973-1985), y que ahora es una sede del Correo Uruguayo, hubo indicios que llevaron a iniciar los trabajos de excavación.

«Cuando el testigo vio esos restos en esos días también tuvo que desagotar un sótano, que no es donde encontró los restos, pero que estaba lleno de agua y cuando lo desagotó encontró una zona que parece una celda, efectivamente, porque lo vimos, ya que no está inundado y da esa impresión. ¿Y cuál era el uso que tenía en aquel momento? No sabemos», señaló.

De igual manera, agregó que la INDDHH no tenía indicios de un lugar como este y destacó que la lista de lugares conocidos como centros de detención clandestina durante la dictadura «no está terminada», por lo que tampoco puede determinarse si esos restos óseos -en caso de que aparezcan- están relacionados o no con el régimen cívico-militar.

Asimismo, Tayler recordó que actualmente hay dos lugares activos en materia de excavación para buscar restos de desaparecidos: el Batallón 14 de Paracaidistas de la ciudad de Toledo y el Servicio de Material y Armamento.

