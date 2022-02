PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Valeria Andrea Rossi, quien es asesora en la bancada de Frente Amplio del Municipio de Carmelo, preguntó en el Facebook del gobierno local, quien respondía los mensajes que se publicaban, algunos cuestionando a la oposición.

Hoy en una entrevista realizada en Radiolugares a la Alcalde Alicia Espíndola se le preguntó sobre este tema y señaló que es ella quien esta respondiendo los mensajes, «soy la que estoy manejando la página«, comentó.

Aclaro además que «creo que no es el lugar para debatir, hasta ahora ningún concejal había participado de esa forma. A mi me decían que no leían el Facebook del Municipio, ahora me di cuenta que sí. Nosotros subimos el orden del día y alguien preguntó. Esa cuenta la manejamos un funcionario y yo, y si alguien tiene que contestar soy yo, no el empleado,» aclaró.

Valeria Rossi respondió en nuestro facebook sobre este tema señalando: «La transparencia y compromiso como pilar… En base a mi comentario, sigo pensando que es esclarecedor saber la persona física responsable de manejo de redes sociales porque:

«Entiendo cómo precedente este hecho, de estar atento a los comentarios de Facebook, y ya existiendo la posibilidad y compromiso de responder (que desde hoy sabemos que si).

«Se entiende más que justo y pertinente también, responder en las redes sociales a los reclamos de vecinos, (inundaciones, basurales, cordones cuneta sin terminar, caños etc etc).

«Esto con el fin de justificar que la interacción en las redes es con el fin de informar y mejorar el servicio a los carmelitanos, y no de dar discusiones innecesarias y sin fin o causa sumativa.

No hay que olvidarse que están al servicio del pueblo, 4 integrantes honorarios y 1 remunerado,» posteó.