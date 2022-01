La revista estadounidense especializada en turismo, International Living, incluyó a Uruguay en el décimo lugar entre los mejores destinos para vivir luego de la jubilación en el 2022. Se trata de un índice que determina los mejores destinos del mundo, para aquellos norteamericanos que deciden mudarse a otro país luego de la jubilación, o instalarse allí durante algunos meses del año.

El informe de la publicación destaca que “Uruguay es un país donde las cosas funcionan. Sus empresas de servicios públicos se encuentran entre las mejores de América Latina tanto en calidad como en alcance”, expresa.

Uruguay obtuvo un puntaje de 74,6, que equivale a decir que es un destino tranquilo, divertido, seguro y accesible para disfrutar de un retiro agradable, según palabras y el análisis de Rosendo Fraga, director de la consultora Nueva Mayoría Uruguay, quien además destacó el avance del país en este ranking desde 2017, donde ocupaba la posición 23.

Para ayudar a los jubilados estadounidenses a elegir un lugar de calidad para sus años de retiro, International Living presenta su “Indice de Retiro”, encuesta completa y profunda basada en cientos de opiniones y experiencias de la vida real, recopiladas por fuentes confiables en los mejores destinos de todo el mundo, señala la revista.

En este sentido, David Hammon contó su experiencia de vida en Uruguay: “Me mudé a Uruguay hace 15 años. Entre las cosas que aprecio está su cultura igualitaria. Uruguay es el país más democrático de América Latina. Y en términos relativos, presume de ser la clase media más grande del hemisferio occidental”, detalla Hammon.

Hammon también destacó los sistemas de seguridad social y de salud, además de la baja probabilidad de desastres naturales y las posibilidades de acceder a una educación pública universitaria.

Asimismo, Hammon resaltó a Montevideo, que concentra el 40 % de la población, con sus calles arboladas, grandes parques y paseos costeros frente al Río de la Plata. Además remarcó la popularidad de sus barrios (Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Pocitos, Carrasco) con sus diversas propuestas gastronómicas y culturales y se refirió a la posibilidad de vivir en balnearios como Punta del Este, Piriápolis, Atlántida o La Paloma.

A su vez, para aquellos que prefieran la vida cercana al campo, Hammon recomienda “instalarse en una pequeña ciudad del interior donde se pueda vivir cerca de la vida rural sin el costo de tener una finca propia” o interesarse en granjas en las afueras de las ciudades.

Por otra parte, se indica entre los aspectos positivos del Uruguay, que el país disfruta de cuatro estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. En Montevideo, la revista destaca que el máximo promedio de verano es de 27ºC, mientras que por la noche es de 17ºC. Mientras que en invierno el máximo promedio es de 13ºC y de 6ºC en la noche, según la publicación, que indica que al encontrarse en el hemisferio sur, las estaciones son opuestas.

De acuerdo con el análisis hecho, aunque Uruguay “es un país pequeño, ofrece una variedad de estilos de vida atractivos para elegir”, se destaca.

Sobre las opciones de alquiler, se informa que los mismos pueden ir desde desde 500 hasta 700 por mes, según el barrio y el departamento en el que se instale la persona.

Este informe señala que en Uruguay “puedes ser propietario de cualquier tipo de bien inmueble a tu nombre” (no se necesita un socio, un fideicomiso ni ningún permiso especial). En este sentido se señala que en el barrio Cordón, se puede comprar el apartamento más nuevo de dos habitaciones por U$S 150.000, mientras que en Maldonado, se puede puede adquirir un apartamento por U$S 125.000.

Sobre la atención médica se expresa que “la mayoría de los expatriados se inscriben en un plan privado llamado mutualista, que cubre todo, desde chequeos de rutina hasta una cirugía mayor y atención de emergencia. El costo es de U$S 50 a U$S 60 por mes, más un pequeño copago cuando se recibe atención”, expresa el informe.

Por último, el informe señala que el presupuesto promedio de una pareja residente en Uruguay es de entre 2.500 y 3.000 dólares mensuales, cifra que incluye el costo del alquiler. Sin embargo en Punta del Este y algunas otras zonas de Montevideo, los costos de vida suelen ser más elevados, finaliza.

España, Malta, Francia, Ecuador, Colombia, Portugal, México, Costa Rica y Panamá, completan el listado de los 10 mejores destinos para retirarse en 2022, junto con Uruguay.