El proyecto de ley forestal aprobado en la Cámara de Senadores de Uruguay con los votos de uno de los cinco socios de la coalición de Gobierno, Cabildo Abierto , y del Frente Amplio será vetado por el presidente Luis Lacalle Pou.

«Si se vota el proyecto de ley, sostengo que el Poder Ejecutivo la va a vetar», dijo el mandatario días atrás durante una conferencia y este jueves sostuvo a la prensa que hay que «desdramatizar» esta opción que tomará.

Pese a esto, los parlamentarios del FA, la coalición de izquierdas que gobernó en Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es el principal de la oposición nacional, y de CA votaron este miércoles en favor de este proyecto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este jueves, el líder del CA, el senador Guido Manini Ríos, mantuvo una reunión con Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva donde le manifestó su posición de por qué esta fuerza política entiende que es «un error» observar el proyecto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Creemos que es un error porque es un proyecto de ley que es bueno para el país, que es necesario, que busca darle oportunidades al trabajador nacional», dijo el legislador a la prensa luego del encuentro.

De acuerdo con esto, agregó que a los pequeños productores cada vez se les hace más difícil el poder acceder a la tierra «por los altos costos y por la imposibilidad de competir contra grandes empresas internacionales».

«Dimos todos nuestros argumentos, yo quería hacerlo personalmente con el presidente de la República. Quería un gesto de lealtad y sobre todo, siendo socios en la coalición republicana, creí que era necesario poder decírselo personalmente. Él me dio sus razones, sus explicaciones por lo cual está decidido a aplicar esta observación al proyecto», expresó Manini Ríos.

Finalmente, aseguró que está convencido de que es «importantísimo para el país» que se dé este tipo de limitación.

«No significa para nada estar en contra del desarrollo de un sector dinámico como es el forestal. Estamos totalmente de acuerdo con que el desarrollo de ese sector es bueno para el país, pero no en cualquier tierra, no en tierras que indudablemente tienen mucho más productividad en otros rubros. La esencia es que no se plante en los mejores campos del país», concluyó.

Un día antes, Gustavo Penades, senador del Partido Nacional, fuerza política a la que pertenece Lacalle Pou, aseguró que el veto es necesario porque la ley «no agrega nada a una larga política de Estado que Uruguay fue construyendo durante décadas que ha sido tremendamente positiva y que ha dado grandes dividendos».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«No agrega sino que, por el contrario, quita», concluyó el legislador.

EFE