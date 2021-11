Por Concepción M. Moreno

En Uruguay, país que afronta las horas previas a la disputa de la Copa Libertadores entre el Palmeiras y el Flamengo, el verbo «replantear», usado este jueves por el entrenador del River Plate argentino, Marcelo Gallardo, ha prendido la mecha de la ilusión en los aficionados locales.

El nombre del ‘Muñeco’ ha sido el más repetido (por deseado) desde que, el pasado 19 de noviembre, se difundiera el cese de Óscar Washington Tabárez como seleccionador de Uruguay tras más de 15 años de «proceso», como todo el mundo denomina a la labor desempeñada por el veterano técnico, que derivó en el título de Copa América 2011 y el cuarto lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010.

«Creo que merezco la posibilidad de replantearme, porque se necesita estar con muchísima energía para seguir con un vínculo tan fuerte como el que yo tengo con esta institución», dijo Gallardo ante los micrófonos de ESPN este jueves, nada más proclamarse campeón del torneo argentino 2021, título que faltaba en sus exitosas vitrinas.

El exjugador del River Plate argentino, del Nacional uruguayo o del PSG francés aclaró, durante dicha entrevista, que está «terminando» su contrato y que es «la primera vez» desde que se sentó en el banquillo ‘millonario’ en que está en una «posición» así.

«Le he dado todo a este club hasta hoy. Creo que es la primera vez, más allá de algún momento que he pasado de zozobra, de ver y analizar si seguís o no porque demanda muchísimo esfuerzo y estar con una energía a tope», aclaró Gallardo.

El ‘Muñeco’ reconoció que, hasta el momento, no dio vueltas a su inmediato futuro, porque el River Plate no «merece» que su cabeza estuviera «en otro lado». «Teníamos deseos de ganar y no quería ir más allá», aseveró.

Tras ‘pagar’ anoche una de las pocas cuentas pendientes de la era iniciada el 30 de mayo de 2014, el técnico sumó su decimotercer título como técnico franjirrojo: 2 Copas Libertadores (2015 y 2018), 1 Copa Sudamericana (2014), 3 Recopas Sudamericanas (2015, 2016 y 2019), 1 Copa Suruga Bank (2015), 3 Copas Argentinas (2016, 2017 y 2019), 2 Supercopas argentinas (2017 y 2019) y 1 Liga argentina (2021).

¿URUGUAY EN EL HORIZONTE?

Cuando hace una semana la noticia del despido de Tabárez como técnico celeste inundó no solo los medios uruguayos, sino de todo el mundo, comenzó el baile de nombres para su posible sucesión.

Además de los uruguayos Diego Aguirre, técnico del Internacional brasileño, Guillermo Almada, quien dirige al Santos mexicano, o Alexander Medina, entrenador del Talleres argentino, el nombre que emergió con gran fuerza fue el de Marcelo Gallardo.

El que también fuera centrocampista en el Nacional uruguayo (2010-2011) comenzó su carrera como entrenador precisamente en el club montevideano nada más colgar las botas, y lo hizo de la misma manera que finalizó como futbolista: conquistando el Campeonato local.

Ese conocimiento del país y del balompié uruguayo, además de su triunfal carrera como técnico, lo convierten en el seleccionador anhelado, considerando la crítica situación en que Uruguay afronta las cuatro últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Séptima, con 16 puntos, los mismos que Chile (sexta), fuera incluso de la repesca, sin conocer la victoria desde el 9 de septiembre -cuando derrotó por 1-0 a Ecuador- y con tres severas goleadas encajadas en las siguientes cinco fechas, la Celeste corre el riesgo de quedar fuera de un Mundial, lo que no sucede desde Alemania 2006.

Según supo Efe por fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el ente rector del fútbol local «mantuvo un contacto informal con el entorno de Marcelo Gallardo y se espera concretar una reunión formal», algo mucho más factible una vez decidido el torneo en Argentina.

Seguramente sea la (decisión) más difícil de mi vida», señaló anoche Gallardo, quien, con esas palabras, encendió una luz de ilusión en los dañados corazones celestes.

