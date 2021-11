El departamento de Colonia participó en una nueva edición del Festival de Turismo de Gramado (Festuris), realizado del 4 al 6 de noviembre.

Esta acción fue la última de una serie de actividades desarrolladas en el sur de Brasil por la delegación público-privada encabezada por el Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín de Freitas, y el Presidente de la Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC), Andrés Castellano.

Estas acciones en el mercado brasileño responden a objetivos estratégicos definidos entre la Dirección de Turismo y la ATDC y contaron con el apoyo del Ministerio de Turismo y de INAVI.

En Festuris, Colonia realizó una presentación en la sala de prensa del recinto ferial, en conjunto con Destino Binacional, proyecto impulsado por la Intendencia de Rivera y la Prefeitura de Santana do Livramento.

La actividad contó con la participación del Director Nacional de Turismo, Roque Baudean, el Ministro de Turismo de Brasil, Gilson Machado Neto, el Director de Turismo de Colonia, Martín de Freitas, el Presidente de la Asociación Departamental de Turismo, Andrés Castellano, Enrique Puentes por la Intendencia de Rivera, la Prefeita de Sant’Ana do Livramento, Ana Tarouco, Álvaro Machado, de la Secretaría de Turismo de Rio Grande do Sul, María Shaw, Presidenta de Cipetur Uruguay, actores privados y prensa especializada de turismo de Brasil y Uruguay.

La presentación del destino Colonia estuvo a cargo del Director Martín de Freitas, quien junto con Andrés Castellano, informaron sobre las propuestas turísticas del departamento.