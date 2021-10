Organizado por La Caja, De Cartón Teatro y la Liga de Artes Escénicas, junto al apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y el Teatro Uamá, comienza este sábado la décima edición del Festival del Litoral y Más Allá.

Programación:

Sábado 2 de octubre

El Principito 17:00 horas Teatro Uamá.

Mi vida toda 21:00 horas – La Caja

Domingo 3 de octubre

Teatro para niños 17:00 horas La Caja

Un martes cualquiera. Muestra taller de expresión corporal 19:00 horas La Caja

La mujer puerca. Unipersonal 20:00 horas – La Caja

Ficha resumen:

Mi vida toda

Sara, una directora teatral, hereda una valija donde encuentra cartas, ropa, indumentaria y una colección de revistas Para Ti de los años 20. Al leer el contenido de las cartas y el correo de lectoras de las revistas descubre una historia y, con ella, a las verdaderas dueñas de aquella valija. Junto a dos actrices, su ex marido y una gata recién llegada reescribe la historia a partir de los retazos y los pocos datos que tiene, jugando con sus ideas, sus suposiciones, sus propios miedos y, también, con su humor y sus afectos.

La mujer puerca

Una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. La mujer puerca es la historia de una huérfana. Es una especie de fenómeno, ridícula y tierna, posee melodrama y humor. También algunos pensamientos sobre el amor. El amor no correspondido por Dios hacia esta pequeña mujer herida.

El Principito

El Principito es un clásico que conmovió a niños y adultos a través de varias generaciones, evocando, de manera sencilla y clara, los valores más arraigados y esenciales del humanismo. El cuento muestra cómo la soledad del hombre está en su incapacidad de ver con los ojos del corazón. Incluso el pequeño príncipe, que al inicio del cuento se sentía solo, abre los ojos a una nueva realidad y de pronto se encuentra rodeado de amigos (la rosa, el zorro, el aviador, etc.).

Versión teatral del cuento de Antonie de Saint- Exupery

Dirigida por Fernando Pozzo