En tres hospitales públicos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) el 100% de los profesionales son “objetores de conciencia” y allí no se practican interrupciones voluntarias del embarazo. Esto ocurre en el hospital departamental de Melo (Cerro Largo), en Carmelo y en Mercedes (Soriano), señaló un informe que se divulgó ayer, a partir de un pedido de acceso a la información realizado por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) sobre los abortos en 2020 y publicado por El País.

No es cierto

En nuestro facebook el Dr. Julio Bertón pidió que se revisara esta información ya que no era cierta.

El ginecólogo que trabaja en el Hospital Artigas escribió:

«No soy de postear ni hacer comentarios en redes sociales habitualmente… pero en ésta ocasión me veo en la obligación de hacerlo porque esto me toca en primera persona…. ésta noticia es totalmente falsa…soy yo personalmente quien los realizo junto a 2 colegas que conformamos el equipo IVE. Jamás dejé sin atención a una paciente en un proceso de interrupción del embarazo… pido se revise ésta información… y que no se divulguen cosas que no son…«, señaló.

Consultado por Carmelo Portal el Dr. José Duarte, director del hospital local confirmó que las expresiones del Dr. Julio Bertón se ajustan a la verdad.

Duarte en Radio Carmelo dio además cifras de interrupciones voluntarias del embarazo en el Hospital Artigas de nuestra localidad,»43 procedimientos en 2019, 35 en 2020 y 26 en el transcurso de este 2021.«