La diputada Nibia Reisch y el diputado Nicolás Viera estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado en el planteo que se hizo por parte de una delegación de Nueva Helvecia para evitar el cierre del Juzgado de Paz de esta ciudad.

La delegación estuvo compuesta por Rudy Leizagoyen, integrante de las Fuerzas Vivas, el alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso y Carlos Caraballo en representación de los abogados de la ciudad.

Las Fuerzas Vivas plantearon su preocupación por el alejamiento de la justicia de la población y aseguraron que este juzgado en particular tiene muchos expedientes anuales que se tramitan.

“Hay personas que por no tener posibilidad de trasladarse se les estaría quitando la posibilidad de acceder a la Justicia y en casos tan importantes como los que refieren a violencia doméstica y competencia de familia. Es realmente preocupante”, aseguró la legisladora.

No se le ha dado al Poder Judicial los recursos que se necesitan. No hay un partido político que no haya tenido una cuota de responsabilidad. Ahora en el Senado está esta instancia para poder dar una solución”, dijo Reisch.

Tras el planteo, se respondió que hay voluntad política de las bancadas de todos los partidos para encontrar los recursos necesarios para que este juzgado de paz no se cierre.