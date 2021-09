La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió en las últimas semanas consultas y denuncias sobre la exigencia de acreditar la vacunación contra el COVID-19 en dos escenarios diferentes: (a) como condición para el desarrollo de una relación laboral, y (b) como condición para ingreso a espectáculos públicos, gimnasios, hoteles, piscinas o restaurantes, entre otras actividades.

Ante ello, la INDDHH destaca que, en el marco de un contrato de trabajo, el empleador solamente puede exigir a sus trabajadores que acrediten haber recibido las vacunas declaradas obligatorias por la legislación vigente, entre las que no se encuentra, a la fecha, la inoculación contra el COVID-195.

Sin perjuicio de esto, la INDDHH entiende que la autoridad sanitaria está facultada por el Art. 2 numeral 5 de la Ley No. 9.202, en caso que entienda necesario y fundamente la incorporación de esta u otras vacunas dentro de las declaradas obligatorias.

Respecto a la segunda fuente de denuncias o consultas que llegaron a conocimiento de la INDDHH (referidas a la invocación del “derecho de admisión” por responsables o titulares de establecimientos o de espectáculos, para impedir el acceso a los mismos a las personas que no acrediten haber cumplido con la vacunación contra el COVID-19), es necesario realizar las siguientes consideraciones previas:

a) La aplicación del “derecho de admisión” ha sido considerada por varias

personas que acudieron a la INDDHH como una medida arbitraria, que vulnera los

derechos de quienes han decidido no vacunarse contra el COVID-19. En base a lo

anterior, se afirma que la aplicación de dicho derecho de admisión constituye una

injerencia, intervención o restricción en la libertad de aquellas personas que han

optado por no vacunarse.

b) Frente a esta situación, la INDDHH entiende, entonces, que el punto

sobre el que debe pronunciarse en el marco de sus competencias legales, consiste

en determinar si es legítimo invocar el derecho de admisión, a partir de la

protección del derecho a la salud, conforme a los requerimientos del interés

general en el marco de una sociedad democrática. En ese contexto, debe apelarse

a lo que dispone el Bloque de Constitucionalidad que rige en el país, conformado

por la normativa protectora de origen nacional o internacional.

c) En ese orden, en Uruguay, la aplicación de esta normativa puede, en

determinadas circunstancias, generar un cuadro de tensión o conflicto entre

derechos humanos. Entre otros, en particular entran en juego los derechos a la

vida; a la integridad personal; a la libertad individual; a la libertad de conciencia; a

la intimidad y al derecho a la salud, así como el deber de cuidarla.

.

d) Asimismo, en la República se encuentran vigentes normas de jerarquía legal

que deben ser consideradas. Estas son, en particular, la Ley Orgánica de Salud

Pública8; la Ley que declara de Interés General la Lucha contra el Racismo, la

Xenofobia y Toda otra Forma de Discriminación; y la Ley que regula el Derecho de

Admisión y Permanencia en Espectáculos Públicos.

En casos de tensión, colisión o conflictos de derechos humanos como el que se

analiza, debe recurrirse a diversas herramientas implícitas en el Estado de Derecho,

como son la interpretación jurídica y los principios de razonabilidad,

proporcionalidad y finalidad, para resolver si una medida regulatoria, limitativa o

restrictiva del ejercicio de derechos humanos es legítima o compatible con el

Bloque de Constitucionalidad antes referido.

Complementariamente, las normas que establecen limitaciones o restricciones al

ejercicio de algunos derechos humanos, considerando el respeto al principio de

legalidad, deben tener jerarquía de ley, tanto en el sentido material como en el

sentido formal. En esta dirección se ha pronunciado la Corte Interamericana de

Derechos Humanos al analizar el artículo 30 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

Sobre la base de lo afirmado, la INDDHH entiende que, en estos casos, la

autoridad estatal, al momento de regular el derecho de admisión resguardando

a la vez el respeto por los derechos individuales debe ponderar entre el posible

riesgo de contagio que conlleva para la salud de las personas y de la población

en general el contacto con personas no vacunadas, frente a la libertad

individual de ingreso a espectáculos o establecimientos de personas no

vacunadas.

Conforme a la información disponible hasta el momento, la INDDHH entiende que

es compatible la aplicación del derecho de admisión con el principio de

razonabilidad, en la medida que este contemple la protección de la salud de la

población en general frente a los derechos involucrados de las personas no

vacunadas por su decisión individual. En especial, la INDDHH estima que, en

aplicación del concepto de “ajuste razonable” la autoridad sanitaria debe prestar

especial protección a aquellas personas que, por diferentes causas (entre otras,

también por motivos de salud) no pueden vacunarse, aunque esa sería su voluntad.

En este sentido, la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, en el caso “Vavricka y otros contra la República Checa”, emitió una

sentencia que, si bien no se refiere expresamente a la vacuna contra el COVID-19,

adopta una decisión sobre un caso donde las personas demandantes impugnaban

la legalidad de las sanciones impuestas por no haber vacunado completamente a

sus hijos con arreglo a la legislación vigente en ese país (concretamente la “Ley de

protección de la salud pública”). A los efectos de resolver sobre el caso, el Tribunal

(conforme al artículo 8 del Pacto Europeo sobre Derechos Humanos) debía evaluar

si la decisión del Estado era válida aplicando la llamada “prueba de los tres

extremos”: (a) si la decisión estaba de acuerdo con la ley; (b) si perseguía uno o

más objetivos legítimos; y (c) si era necesaria en una sociedad democrática. El

Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que la República Checa cumplía

con cada uno de estos tres requisitos. Además, decidió que la injerencia del Estado

en este caso fue proporcional a la luz del objetivo perseguido, por lo que concluyó

que no hubo violación de las obligaciones del Estado conforme al Pacto

mencionado.

Complementariamente, y a partir del marco de análisis precedente, en las actuales

circunstancias del país, la aplicación del derecho de admisión no persigue una

finalidad arbitraria o caprichosa, ya que su objetivo es la protección de la salud de

toda la población, de la que evidentemente forma parte el público potencialmente

asistente a las actividades mencionadas, priorizándose la defensa del interés

general en una sociedad democrática.

En cuanto a si la medida restrictiva (derecho de admisión) vulnera el principio de

igualdad y no discriminación por constituir una diferenciación que supone un trato

discriminatorio para las personas no vacunadas, la INDDHH entiende que existe

acuerdo en la doctrina y la jurisprudencia especializadas respecto a que la

diferenciación en el trato de las personas, tanto por el Estado como por los

particulares, no está prohibida a priori, sino que debe estar fundada en causas

objetivas y razonables. En suma: no toda diferenciación implica necesariamente

discriminación, ya que por tal se entiende estrictamente una diferenciación

arbitraria, que no tiene como fuente una norma jurídica de jerarquía legal o

superior, dictada con base en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y

adecuación.

Así, el ejercicio del derecho de admisión consagrado en el Art. 1 de la Ley No.

19.534, en estricta aplicación de su referencia al Art. 2 de la Ley No. 17.817, cuando

se aplica frente a la exigencia de bien común o interés general como medida de

protección de la salud pública, no supone una medida que pueda considerarse

discriminatoria (y por ende, prohibida jurídicamente), conforme a las normas

vigentes de origen nacional o internacional. En esa dirección, la INDDHH entiende

pertinente apelar a los estándares internacionales que refieren a las denominadas

“categorías sospechosas de discriminación”, que incluyen restricciones basadas en

el origen étnico; la religión; la opción sexual; la opinión política o la condición

social, entre otras.

Como oportunamente sostuvo la Relatora Especial de la Subcomisión de

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de Naciones Unidas:

“Toda limitación o restricción lícitas a favor de toda la comunidad y, por

consiguiente, la protección del interés público, debería estar por encima del interés

individual; la medida del interés público debería determinar el alcance de la

restricción de la libertad, de forma que la legalidad de la restricción estuviera

limitada por la importancia del interés de la comunidad. Las limitaciones o

restricciones sobre la base de promover el «bienestar general en una sociedad

democrática» se encuentran contempladas en el artículo 29, párrafo 2, de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 4 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la de proteger el

«interés público» en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos”

Finalmente, la INDDHH entiende pertinente remitirse la posición de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, cuando sostiene que “Las normas del

Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben interpretarse

armónicamente, lo que implica, por una parte, la ponderación entre derechos de

igual jerarquía que muchas veces entran en conflicto; y por otra parte, la necesidad

de que el ordenamiento jurídico de los Estados Miembros pueda establecer que el

ejercicio de determinados derechos humanos puede ser regulado, y, por ende, ser

objeto de alguna forma de restricción o limitación. La Comisión reitera que los

principios de legalidad, respeto del Estado de Derecho, dignidad de la persona

humana, excepcionalidad e igualdad y no discriminación, establecen los límites

para cualquier forma de restricción o limitación en el ejercicio de los derechos

humanos, específicamente en cuanto a las acciones que implementen los

Estados”.

En consecuencia, conforme a las competencias que le asigna el Art. 4 Lit. F de la Ley

No. 18.446, para la INDDHH la exigencia de certificado de vacunación contra

COVID-19 en el marco de lo dispuesto por la Ley No. 19.534 y su referencia a la Ley

No. 17.817, no puede ser considerada una medida que vulnera el derecho a la

igualdad y a la no discriminación.

La INDDHH exhorta a las autoridades competentes a que las medidas sanitarias

relativas a la pandemia por COVID-19 que se están implementando o que se

dispongan en el futuro, se apliquen de manera general y congruente en todas las

situaciones similares, y que su fundamentación se comunique a la población por

todos los medios disponibles a los efectos de lograr una mejor comprensión y

acatamiento de las mismas.

Consejo Directivo

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

16 de setiembre de 2021