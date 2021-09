Facebook analiza la creación de una Comisión Electoral que asesore a la compañía sobre asuntos relacionados con las elecciones a nivel global. De concretarse, la primera puesta en práctica sería para las elecciones de medio término en Estados Unidos en 2022.

La idea, que surgió como resultado de conversaciones con académicos y expertos en políticas, sería que la Comisión decidiera sobre la viabilidad de los anuncios políticos y qué hacer con la desinformación relacionada con las elecciones, explicó El Economista, a partir de información de The New York Times.

Esta posible iniciativa despertó voces críticas que consideraron que se lesionaría la democracia. “La Junta de Supervisión. La Comisión Electoral. Facebook continúa tratando de cambiar, distraer y diferir responsabilidades hacia otros. Pero al final del día, Facebook es responsable por el gran daño que hacen a nuestros sistema de información y democracia”, señaló la organización Accountable Tech a través de su cuenta de Twitter.

Sobre la posible creación de la Comisión Electoral, Yaël Eisenstat, integrante de la agrupación The Real Oversight Board y ex empleada de Facebook, dijo al portal Tech Policy que es necesario hacer algunas preguntas. “¿Cómo la empresa elegirá a sus miembros? ¿Incluirán a algunos de sus críticos más acérrimos, o solo a aquellos cuyos consejos no entren en conflicto con su modelo de negocio? ¿Tendrá una “comisión” alguna autoridad real sobre las decisiones comerciales y políticas y las opciones de diseño, en lugar de simplemente proporcionar ideas sobre la moderación del contenido?”, entre otras.

Eisenstat aseguró que “cuando me contrataron en 2018, fue específicamente para aportar un trasfondo y una perspectiva diferentes a sus preguntas electorales más espinosas. Me marginaron por preguntarme por qué no verificamos los anuncios políticos y, finalmente, me echaron por intentar ayudar a garantizar que no permitiéramos que se produjera la supresión de votantes a través de estos anuncios. Después de haber pasado los últimos años colaborando con varios académicos y grupos de la sociedad civil para seguir presionando a Facebook sobre estos temas, incluso advirtiendo específicamente tanto públicamente como a través de otros canales sobre la probabilidad de violencia postelectoral, no he visto ninguna razón para creer que realmente priorizan la protección de la democracia sobre la protección de sus intereses comerciales”.

Por su parte, Rebekah Tromble, directora del Institute for Data, Democracy & Politics y profesora asociada en la Escuela Media y Asuntos Públicos de George Washington University, indicó que su preocupación por que la Comisión Electoral sea “poco más que un esfuerzo corporativo de blanqueo de su imagen”. “Hemos visto que Facebook está rechazando activamente el escrutinio independiente de periodistas e investigadores, y me preocupa que Facebook use esto como una forma de desviar las críticas y evitar la responsabilidad real”, concluyó.

La posible creación de la Comisión Electoral llega luego de la creación de la Junta de Supervisión que analiza casos de moderación de contenido.

Vía: OBSERVACOM