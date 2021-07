El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) se reunió este jueves 1° de julio, presidido por el Intendente Carlos Moreira Reisch y con la participación de representantes de Instituciones Públicas, Municipios y representantes de las tres bancadas de Ediles de la Junta Departamental.

En la reunión se analizó lo dispuesto por el Poder Ejecutivo y la Dirección Departamental de Salud presentó un informe que hace referencia a la mejora de la situación sanitaria del Departamento.

Se dispuso entonces para los espectáculos, eventos sociales y deportivos que se deberá tramitar con la suficiente antelación la aprobación correspondiente ante la Dirección Departamental de Salud ([email protected]), teniendo especialmente presente el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes para cada actividad.

Los eventos sociales podrán incluir cena o almuerzo, pero no se permitirá que haya instancias de baile y deberán tener una duración máxima de cuatro horas.

El horario de funcionamiento de locales gastronómicos, autoservice de estaciones de servicio y afines, a partir del lunes 5 de julio, podrán funcionar hasta la hora 2 A.M. no pudiendo reabrir hasta la hora 07:00 A.M.

Los locales gastronómicos o afines, manteniendo el aforo correspondiente, podrán tener shows artísticos en vivo, sin baile, hasta con un máximo de 5 artistas más un sonidista, siempre y cuando el espacio de actuación lo permita y el distanciamiento con el público sea el adecuado.