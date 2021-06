En la media hora previa el Diputado Mario Colman (Partido Nacional) presentó “La Ruta del Vino”, anunciando que gestionará que este emprendimiento sea declarado de interés departamental y nacional.

Colman puso énfasis en el talante de integración de la idea destacando que «esta asociación nuclea a 13 bodegas que dejaron de lado la individualidad, dejaron de lado la sana competencia, para convertirse en hacedores de un sueño común, no solo es un ejemplo de asociación, sino que está llamada a ser el principal destino de enoturismo del país.»

El representante explicó que los » bodegueros decidieron reinventarse y apostar a más en vez de sentarse a esperar que la pandemia pase, porque ese espíritu emprendedor no les permite detenerse, porque entienden que esa no es una opción para ellos, porque saben que hay muchas familias dependiendo del éxito de estas empresas y ese compromiso los llevó a emprender nuevos caminos abriéndose a otros desafíos, y entendiendo que otra bodega o un colega, no es una competencia más, sino un aliado que busca mancomunar esfuerzos para fortalecer el sector y lograr un crecimiento conjunto.»

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las bodegas que integran esta asociación son: -Almacén de la Capilla (Cordano), Buena Vista, Campotinto, El Legado, Familia Irurtia, Fripp, Hacienda del Sacramento, Los Cerros de San Juan, Los Pinos, Narbona, Piccolo Banfi, Viñedos y Olivares del Quintón y Zubizarreta – «la mayoría son familias de emprendedores con una trayectoria de varias generaciones que primeramente se abocaron al mercado local, y que posteriormente lograron llegar a otros departamentos, así como también alguna de ellas lograron imponerse en mercados internacionales», destacó Colman.

Por último concluye que en esa idea «hay que destacar que ha sido fundamental el apoyo de la Intendencia de Colonia liderada por el Dr. Carlos Moreira, su Director de Turismo Sr. Roque Baudean, el Sub Director Sr. Martín De Fleitas, la Asociación Turística presidida por el Sr. Andrés Castellano, su secretaria ejecutiva la Lic. Andrea

Shunck, y siempre con el apoyo del Ministerio de Turismo e INAVI.