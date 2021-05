PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Gobierno trabaja en la creación de un plan piloto mediante con el que se busca que las personas vacunadas puedan ingresar a distintos espectáculos y que quienes no estén inoculadas puedan hacerse un test rápido para asistir.

Así lo explicó este martes el presidente del país, Luis Lacalle Pou, quien dialogó con la prensa a la salida de uno de los actos a los que concurrió con motivo de la celebración del Día del Ejército Nacional y el 210 aniversario de la Batalla de Las Piedras.

«No es que aquella persona que no se vacunó no pueda entrar. Simplemente, en este estudio que se está haciendo, quien no tenga las vacunas y haya cumplido con el proceso de inmunización tendrá que ir con un test», subrayó el mandatario.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Agregó que muchos organizadores de eventos y de fiestas estarán «rumbo a ese proceso» porque les significará más público, mientras que destacó que esto le dará al Estado la tranquilidad de que todos los que acudan a un lugar así estarán cuidados.

Según detalló Lacalle Pou, la idea es que las personas se hagan el test en una farmacia y que allí mismo se cargue el resultado en un sistema. Luego, tendrán un plazo para poder entrar a un espectáculo.

Asimismo, apuntó que aún no se sabe cuándo será implementada la medida, pero dejó claro que cuanto antes suceda será mejor.

Por otra parte, el presidente resaltó la importancia del retorno progresivo a clases que se está dando en Uruguay y señaló que algunas de las medias que se encuentran vigentes para frenar el avance de la pandemia podrían cesar.

En concordancia con esto, Lacalle Pou dijo que, desde su punto de vista, los gimnasios deben reabrir sus puertas porque «el deporte es salud». No obstante, resaltó que esa es una visión personal y que aún no la conversó con el Ejecutivo.

El presidente de Uruguay acudió este martes al Comando General del Ejército y luego se trasladó a la ciudad de Las Piedras, ubicada 30 kilómetros al norte de Montevideo, donde participó en los actos en conmemoración del 210 aniversario de la Batalla de Las Piedras y del Día del Ejército Nacional.

EFE