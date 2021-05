El Frente Amplio de Colonia convocó a su Mesa Política para este viernes tratar el caso de Hebert Márquez y otros incluso de larga data, que en su momento fueron denunciados a través de comunicados internos por esa fuerza política.

El Coordinador de Bancada Abel Beltrán confirmó hoy esa reunión en TQH de RadioLugares, «la Mesa Política será la encargada de cumplir con la primera evaluación para llevar una propuesta al Plenario Departamental.»

Beltrán dejó en claro que «acá se han expresado todos los comités. Esto debe tener un urgente tratamiento. El compañero tendrá todas las garantías para hacer sus descargos. Y aquellos que en alguna medida acusan al compañero por los hechos planteados, lo pueden exponer, en los distintos ámbitos del Frente Amplio.»

En el paquete de evaluaciones no solo entra el tema de Márquez en la Junta Departamental, también otros episodios denunciados en 2017, confirmó el Coordinador de Bancada, «el Frente no ha estado omiso, porque en ese momento se trataron los temas y no se creyeron relevantes, pero en la medida de estos sucesos todo eso estará en consideración,» adelantó.