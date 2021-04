Por Dr. José Manuel Arenas Díaz

Edil Departamental del Partido Socialista – Frente Amplio

A fines del año pasado, un equipo integrado por ocho compañeros y compañeras socialistas (*1) asumimos, con la alegría de siempre, nuestros lugares en la Junta Departamental de Colonia.

Lo hicimos con gran responsabilidad, a sabiendas que miles de colonienses habían apostado con su voto para que pudiéramos representarlos con seriedad y compromiso.

Desde ese día, las complejidades impuestas por esta pandemia criminal que azota a la humanidad, han impedido el funcionamiento regular que debe tener el Poder Legislativo Departamental. Sin embargo, ello no ha sido un obstáculo para poder ir diagramando un plan de acción que pretendemos se ubique a la altura de los tremendos desafíos que ofrece el difícil panorama que enfrentamos y logre satisfacer el deseo de los que apostaron en nuestro proyecto para Colonia.

Somos conscientes de que quienes nos eligieron, lo hicieron con la esperanza que el Frente Amplio pudiera gobernar la tierra que en que vivimos. No habiendo logrado el objetivo, entendemos que el rol al que fuimos llamados supone un control estricto, inflexible y permanente de los quehaceres públicos del Intendente Moreira pero al mismo tiempo, lograr construir cosas desde la posición que la historia terminó determinando.

En términos generales de la política, cuándo uno es minoría en algún organismo y muchas veces ya frustrado de ver a quienes desde las mayorías circunstanciales nos ignoran o desprecian sólo por pensar diferente, tiene la tentación de ingresar en el facilismo de aquello que el querido General Seregni decía, criticando la actitud por supuesto, “oposición por oposición misma”. No en vano se nos llama “oposición”. Cuestionar sin prudencia desde la vereda de enfrente es la actitud más sencilla, no requiere estudio previo de los temas, esfuerzos ni gastos extras, pero no parece aportar sustantivamente – al menos a nuestro juicio – al objetivo final de las personas que con mucho gusto representamos.

Nosotros tenemos una norma de conducta que no se cambia si deja de ser correspondida. Levantamos las banderas de un partido centenario y aprendimos, gracias a la coherencia de Emilio Frugoni, que para analizar la realidad, no podemos ponernos lentes de contacto para ver lo malo y quitárnoslos para lo bueno.

Por lo tanto, pretendiendo ser fieles a la verdad, no dudamos en oponernos frente a la conducta de un Partido Nacional que se muestra por momentos frío, insensible e indiferente a la hora de enfrentar las cuestiones más agobiantes, pero tampoco nos tiembla el pulso si tenemos que apoyar lo que nos parece concuerda con aquél espíritu que provocó el nacimiento de Frente Amplio: resolver y ayudar a resolver los problemas que aquejan al pueblo oriental.

Ahora se viene el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia. Cuando llegue, lo estudiaremos con precisión y detenimiento. Con los pies sobre la tierra, lucharemos por incluir obras prioritarias para los colonienses e intentaremos que en los próximos tiempos la asistencia social aumente para combatir las tristes consecuencias del COVID-19, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha optado por invertir de forma magra, imprecisa e insuficiente.

Lo que se requiere es una asistencia integral contra los azotes del virus asesino, para no tener que salir – como hasta ahora – desesperados a apagar incendios cada vez que los problemas nos explotan en la cara.

Apostamos al diálogo abierto y vamos a todos los ámbitos en los que podemos sumar un granito de arena para consolidar un proyecto plural que nos permita conseguir más, y mejores conquistas.

En eso estamos. Y seguimos.

(*1) El equipo socialista en la Junta Departamental de Colonia está integrado por José Manuel Arenas, Magdalena Fuentes, José Luis Pittamiglio, Analía Vila, Ana María Díaz, Ademar Cordones, Ana Clara Salaberry y Michael Skafar.