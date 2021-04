Esta aplicación de mensajería instantánea ya lleva varios años dando de qué hablar. Razones no le faltan, debido a que ha facilitado la conexión de muchas personas, en conjunto con herramientas que permiten realizar otras acciones, además de chatear. En primer lugar, es posible personalizar en gran forma el contenido de cada perfil. Una idea es poner varias fotos como imagen de perfil, para que no sea una sola como pasa en la mayoría de aplicaciones y redes sociales, sino una galería. En el momento en que un usuario toque la imagen, puede deslizar para ver las demás fotos. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de ocultar el número de teléfono para evitar llamadas no solicitadas. Lo único que hace falta para conectarse con terceros es decirles el nombre de usuario. En otras palabras, la conversación se mantiene por la aplicación y no pasa al entorno privado del teléfono personal. Una ventaja adicional son los mensajes programados, puesto que al enviar un mensaje, se puede mantener presionado el botón de enviar y seleccionar una fecha, para que sea enviado en una fecha y hora determinada. Es útil cuando se piensa responder fuera del horario de oficina y se desea que el mensaje llegue en un momento adecuado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Qué le hace falta para mejorar?

En principio, no es tan popular como otras aplicaciones de mensajería, por lo que puede resultar un poco práctico, dependiendo de donde uno se encuentre. Vale decir que gran parte del encanto de una aplicación es que sea usada de forma general. A pesar de sus cientos de millones de usuarios, algunas personas prefieren otras apps. Ahora bien, si en vez de chatear prefieres apostar, puedes entrar a https://www.casino777.es/. De la misma manera, eres bienvenido cuando ingreses a bet777.es y realices tus apuestas. Retomando las desventajas de la app, se encuentra que no existe una versión ligera (lite), para aquellos que solo quieran usar las funciones más básicas del software. No todos los que poseen móviles disponen de memoria disponible como para bajar la versión completa. Claro está, es posible usarla en el computador, pero no se compara al uso en dispositivos móviles. Recordemos que actualmente muchos están migrando de las computadoras a las tablets, los móviles, etc., especialmente la generación más joven que se decanta por la portabilidad y movilidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Cómo utiliza Telegram los bots?

Primero que todo, un bot es un pequeño programa automatizado que realiza una o varias acciones de forma puntual y programada. Para saber más información al respecto puedes revisar este link. Se han visto en diferentes redes sociales para marcar tendencias e impulsar mensajes de diferentes campañas. Esto no significa que sean malos, al contrario, es posible emplearlas de maneras que sean productivas para la sociedad en general. Con Telegram se puede encontrar canciones de los artistas que prefieras, sin costo alguno, por dar un ejemplo. En algunos países esto podría ser una falta grave por los derechos de autor, así que tenlo en mente. Aparte del bot para escuchar música, se puede traducir contenido de distintos idiomas al instante y sin costo alguno. Como suele pasar con las herramientas gratuitas, la calidad no está garantizada; solo sirve para tener una idea general del texto o imagen que se procese. En estos casos lo mejor es llamar a un profesional para recibir una traducción bien hecha. Por último, existen bots con juegos para entretener a las personas de todas las edades. Solo hay que poner en el buscador el nombre de un juego al azar y así revisar si está activo. De no ser así, puede que un futuro lo creen.