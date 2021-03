Según relata el músico y actor Julio Frade en una entrevista realizada este sábado en El País, en el marco de los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, donde se viene desarrollando distintas notas, homenajes, documentales, a un músico mayor en todos los medios de comunicación del mundo; conoció a Piazzolla en el balneario Pinares, de Maldonado.

“Yo tenía una casa que se llamaba Los Bemoles y en la esquina había un chalet de la familia Troise, que eran de Carmelo pero vivían en Buenos Aires”, relata. “Siempre me iba para allá porque estaba lleno de músicos argentinos. Y una vez me encontré con Astor”.

Ese día, además de los dos músicos y de la familia Troise, se encontraba el escribano Fernando Tesouro, quien incitó el encuentro entre músicos tras una propuesta inesperada. “¿Por qué ustedes dos no hacen un concierto juntos?”, les dijo. “¿Y por qué no?”, respondió Piazzolla para sorpresa de Frade. “Astor me conocía porque en ese momento yo era director musical del canal ATC y me comentó que necesitaba a unos 70 músicos para la orquesta. Acepté y ahí mismo se organizó”, señala a El País.

“Fue un desafío muy grande”, recuerda el humorista de Telecataplum. Sin embargo, recibió el visto bueno del artista con fama de mal genio. “Me daba para adelante y me decía:‘Bien pibe’. El concierto fue un éxito y si hoy tengo que presentar mi currículum, en la primera página pongo mi concierto con el genio de Piazzolla”.